コスメを入れるだけじゃもったいない！使いやすさ爆上がりな100均ポーチ

セリアをパトロールしていると、気になるポーチを発見。コンパクトな作りで、ワンタッチで口が開く優秀なアイテムが￥110（税込）で販売されていました。かさばらないのでカバンが小さい時も活用できるし、カラビナで取り付けることも◎持ち運びコスメが収納可能なのはもちろん、とある使い方が本当に便利なんですよ…！

商品情報

商品名：カラビナ付きワンタッチポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横11cm×縦8cm

販売ショップ：セリア

セリアをパトロールしていると、エコバッグなどが並んでいるコーナーで気になる商品を発見しました。コンパクトでシックなデザインのポーチで、その名も『カラビナ付きワンタッチポーチ』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

このアイテムの特徴は、ポーチの入り口部分。スチール製のバネが入っており、片手で持ってワンタッチでポーチが開く仕様になっています。

ポーチのサイズは約横11cm×縦8cm。こんな風に、単色アイシャドウやリップなどの持ち運びコスメを入れたり…

カードを収納しておくことも！一般的なポーチやお財布と違ってかさばらないので、小さなカバンに入るのはもちろん、服のポケットに入れて、手ぶらで移動できるのも嬉しいポイントです。

特に筆者がおすすめしたい使い方は、ロール式のゴミ袋を収納すること。よくあるカプセル型のごみ袋ホルダーより、スタイリッシュな見た目になるので気に入っています♡また、ポーチが押さえになるので、ゴミ袋を1枚ずつ引き出しやすいんですよ。

お買い物の際や愛犬のお散歩のお供など、これが1つあるだけでかなり便利です。

カバンに付けられる！セリアの『カラビナ付きワンタッチポーチ』

さらに嬉しいことに、このポーチには亜鉛合金製のカラビナが付属しています。いつも使っているカバンの取っ手などに、簡単に取り付けられるんですよ。トートバッグなど、ポケットのないカバンでは小物を入れておくのに重宝します。

高見えするデザインなので、使うシーンを問わず活用できる代物です♪

今回はセリアの『カラビナ付きワンタッチポーチ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。