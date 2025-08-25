¡Ú¥¢¥¤¥«¥¿¡Û¥è¥Í¥À2000°¦¡ÈÁêÊý¡ÉÀ¿¤Î¥¤¥¤¤È¤³¤í»£¤ë¤¿¤áÌ©Ãå¡¡ÁÔÂç¤ÊÌ´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥¤¥«¥¿¡ÁÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¡Ú¥¤¥¤¤È¤³¤í¡Û»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤ÎÊüÁ÷¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûº£²ó¤â¡Ä¡È¥¢¥¤¥«¥¿¡É¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¥¢¥¤¥«¥¿¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£»£±Æ¼Ô¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡Ê¡á¥¢¥¤¥«¥¿¡Ë¤Î¡Ú¥¤¥¤¤È¤³¤í¡Û¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÌ©Ãå¡£É×ÉØ¡¢¿Æ»Ò¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¿ÆÍ§¡¢»Å»öÃç´Ö¡ÄÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¡Ú¥¤¥¤¤È¤³¤í¡Û¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥«¥¿¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤¬¤Ê¤¼¤«Ç»Ì©¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥Ñ¥é¼«Å¾¼ÖÁª¼ê¡¦Æ£ÅÄÀ¬¼ù¢ªµÁ»èÁõ¶ñ»Î¡¦ã·Æ£Âó¡Û
19ºÐ¤Î¤È¤¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÎ¾Â¤ò¼º¤¤¡¢À¤³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Î¾Â¤È¤âµÁÂ¤Î¼«Å¾¼ÖÁª¼ê¡¦Æ£ÅÄÀ¬¼ù¤µ¤ó¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥«¥¿¤ÎµÁ»èÁõ¶ñ»Î¡¦ã·Æ£¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤æ¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú·Ý¿Í¡¦¥è¥Í¥À2000¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¦°¦¢ª¥Ü¥±¡¦À¿¡Û
M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¢½÷À¥³¥ó¥Ó»Ë¾åºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡¦¥è¥Í¥À2000¤Î°¦¤ÈÀ¿¡£Âç¤Ã¤¤¤Êý¤Î°¦¤ÏÌ©Ãå¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤â¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤Êý¤ÎÀ¿¤Ë°Àï¶ìÆ®¡£ÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó°¦¡Ä¤½¤·¤ÆÁÔÂç¤ÊÌ´¤È¤Ï¡©
¡Ú¥Í¥®ÇÀ²ÈÉ×ÉØ¡¡É×¡¦³Þ¸¶¹§Ç·¢ªºÊ¡¦³Þ¸¶½ÕÈþ¡Û
Á´¹ñÍ¿ô¤Î¥Í¥®»ºÃÏ¤Îºë¶Ì¡¦¿¼Ã«¤Ç9ÂåÂ³¤¯Àì¶ÈÇÀ²È¡¦³Þ¸¶¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤«¤éÇÀºî¶È¡¢Ãë¿©¡¢Í¼¿©¸å¤ÎÈÕ¼à¥¿¥¤¥à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¡ÖºÊ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦É×¤¬µÏ¿¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¡Ä¡£
