この記事をまとめると ■日本市場でSUVの王者として君臨するランクル300にライバルが登場するかも知れない ■日産パトロールNISMOはボディサイズで大柄なランクル300をひとまわり上まわる ■日産パトロールNISMOは最高出力500馬力超のV6を搭載する

日本導入が真剣に検討されている日産パトロール

アーバンテイストの強いタイプから本格的なクロカン4WDまでを「SUV」とひとくくりにしてしまうが、SUVに求められる性能を考えると、悪路走破性とラグジュアリーを高次元で両立しているモデルこそが頂点といえる。

日本市場ではトヨタ・ランドクルーザー300がSUVの絶対王者として認識されていることに疑いの余地はない。しかし、その地位が脅かされる可能性が出てきた。

すでにクルマ好きの間では話題となっているように、日産の伝統的なキング・オブ・オフローダー「パトロール」の日本導入がウワサされているからだ。

かつて日本で「サファリ」の名前で販売されていた本格クロカン4WDであるパトロールは、日本での販売が終了したあとも、中東などクロカン4WDが求められる地域では販売が続いていた。もちろん、日本でサファリとして販売されていたモデルから大きく進化を果たしている。そんなパトロールの最新・最強バージョンとして2025年夏より中東エリアで発売されているのが「パトロールNISMO」だ。

もし日本導入されれば、トヨタ・ランドクルーザーGR SPORTの好敵手となること確実といえるパトロールNISMOは、ランドクルーザーに対して、どんなアドバンテージをもっているのだろうか。

まずボディサイズから比べてみよう。

パトロールNISMO

全長5295mm・全幅2070mm・全高1945mm・ホイールベース3075mm ランドクルーザーGR SPORT

全長4965mm・全幅1990mm・全高1925mm・ホイールベース2850mm

どのスペック要素を見ても、パトロールのほうがランドクルーザーより大きくなっている。自動車においては大きすぎると取りまわし性がウィークポイントとなることもあるが、このサイズ感のクロカン4WDにおいては、「大きいことはイイことだ」と感じるユーザーマインドが強いだろう。迫力あるボディという点ではパトロールNISMOが優勢だ。

フロントグリルもパトロールNISMOのほうが大きく押し出し感は強い。ヘッドライトのデザインも現代的に見える。ひと目で“新鮮味”を感じるのはパトロールNISMOのほうと感じるユーザーも多いだろう。

後発の強みでランクル300を凌駕する性能の日産パトロールNISMO

「大きいことは……」といえば、足もとについてもパトロールNISMOはリードしている。レイズ製アルミホイールにセットされたタイヤサイズは275/50R22、なんと22インチなのだ。ランドクルーザー300 GR SPORTも265/65R18とワイド具合では同等といえるが、ホイール径が4インチも違うのでは、少なくともルックス上の迫力では勝負にならない。

なによりパトロールNISMOで注目したいのは3.5リッター V6エンジンのパフォーマンスだ。

日産の誇る、最新のパフォーマンスユニットである「VR35DDTT」をNISMOチューンすることで、最高出力495HP/5600rpm、最大トルク700Nm/3600rpmを発揮する。この数字だけでも十分に圧倒されるが、HP（英馬力）をPS（仏馬力）に換算すると、502PSとなる。500馬力オーバーのクロカン4WDが日本市場に登場すれば、そのインパクトは絶大であろう。

ランドクルーザー300が搭載する3.5リッターV6ガソリンエンジンは最高出力415PS/5200rpm、最大トルク650Nm/2000-3600rpmとなっている。ランドクルーザー登場時には「400馬力オーバーのクロカン4WD！」として話題を集めたが、パトロールNISMOはクロカン4WDにおけるパワーウォーズを一段階レベルアップしてしまう可能性が高い。

後発モデルが先行するライバルモデルを性能面で超えることは、これまでの自動車史において何度も繰り返されてきたことである。パトロールNISMOが、先行していたランドクルーザー300 GR SPORTをスペックで凌駕することは、自然なことである。

さて、ランドクルーザー300 GR SPORTが、パトロールNISMOにスペックにおいて上まわっている要素もある。それは最低地上高で、ランドクルーザー300 GR SPORTの225mmに対して、パトロールNISMOは195mmしかない。悪路走破性に影響する最低地上高で勝っているというのはランドクルーザーの絶対王者としての矜持かもしれない。

ただし、パトロールNISMOはNISMOによってチューニングされた電子制御ダンパーなど足まわりが専用品となっている。パトロールの標準系グレードでは最低地上高244mmとクロカン4WDのなかでも余裕がある数値を誇る。乗車定員についてもパトロールは8名となっており、定員7名のランドクルーザー300に対して、ボディの余裕をアピールしている点も見逃せない。

はたして、SUVの絶対王者であるランドクルーザー300に国産モデルのライバルは誕生するのだろうか。日産は本気でパトロール導入を検討しているようだから、その動きから目が離せない。そしてランドクルーザー300 VS パトロールの図式が実現すれば、“負けず嫌い”のトヨタがランドクルーザー300のパフォーマンスを上げてくることも考えられる。相乗効果、切磋琢磨により日本のクロカン4WDマーケットが盛り上がることを大いに期待したい。

※パトロールのスペックはすべて中東仕様を参考としています