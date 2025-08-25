ファブリカホールディングス<4193.T>は後場一段高となっている。同社はきょう、子会社のＳｐａｒｋｌｅ ＡＩが音声ＡＩエージェントと電話通信をシームレスにつなぐクラウド通信基盤「ｏｎＢｒｉｄｇｅ（オン・ブリッジ）」の正式版をリリースしたと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



オン・ブリッジは、電話番号の取得からＡＩエージェントとの接続までを、わずか数クリックで完結できるクラウドサービス。１０月末にはノーコード／ローコードで音声ＡＩエージェントを構築できる「ｏｎＶｏｉｃｅ（オン・ボイス）」のリリースを予定しており、オン・ブリッジとオン・ボイスの連携により、ＡＩ音声エージェントの設計から電話対応の運用までをワンストップで支援するエコシステムを実現するとしている。



出所：MINKABU PRESS