¥Á¥ç¥³¥×¥é¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×Ì©ÃåÃæ¤Ë·ã¿Ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡Ä¡Ö¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¡¢¾¾Èø½Ù¡Ê43¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌ©Ãå¤ò¼õ¤±¤¿2¿Í¡£³Ú²°¤ÇÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢TOKIO²ò»¶¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾¾Èø¡£Ì©Ãå¥«¥á¥é¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤È¡Ö¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è²¶¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¡£Ä¹ÅÄ¤Ï¡Ö´ðËÜ¡¢½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£