【ライブレポート】TUBE、恒例の横浜スタジアムライブで圧巻のライブ！豪華シークレットゲストも続々登場

TUBEが、8月23日に、デビュー40周年の横浜スタジアム公演を開催。吹き出す炎や大噴水、打ち上げ花火など、スケール感溢れる圧巻のステージが展開された。

■吹き出す炎や大噴水、打ち上げ花火などTUBEならではの野外演出がてんこ盛り！

夏恒例のTUBEの野外スタジアムライブ、通算36回目の横浜スタジアム公演『40th. Anniversary Live TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』が、8月23日に横浜スタジアムで開催された。

デビュー40周年を迎えた節目の年の公演は3万4千人を動員し、チケットは即日完売。満員の観客が詰めかけた横浜スタジアムは、この夏いちばんの熱気に包まれた。

まだ残暑の厳しい横浜、日が沈んでも熱気が衰えぬなか、ステージに登場した4人は夏の代表曲「シーズン・イン・ザ・サン」からスタート。長年愛される人気曲「Smile」なども織り交ぜ、序盤から会場を一気に引き込んでいく。

アコースティックコーナーではファンから絶大な支持を集めるバラード「君となら」や「虹になりたい」をしっとり聴かせ、観客の心を揺さぶった。

さらに、「ガラスのメモリーズ」「Only You 君と夏の日を」「さよならイエスタデイ」といったヒット曲を畳みかけ、吹き出す炎や大噴水、打ち上げ花火などTUBEならではの野外演出が、満員のオーディエンスのいっそうの高揚感を生み出した。

■聖飢魔II、広瀬香美、梅田サイファー、LITTLEがサプライズ登場！

そしてアンコールでは、40周年記念コラボアルバム『TUBE ×』からの最新曲が次々に披露されるサプライズ演出が実現。

「No Shark No Surf ―夏地獄―」（聖飢魔II）、「ロマンス・イン・ザ・サン」（広瀬香美）、

「AHH SUMMER DAY」（梅田サイファー × LITTLE from KICK THE CAN CREW）と、豪華シークレットゲストとの共演が続き、会場は興奮の渦に。まさに40周年にふさわしいプレミアムなステージとなった。

ラストは夏の代名詞とも呼べるナンバー「あー夏休み」、そして20周年の夏にファンとの絆を誓った楽曲「a song for love」を披露。両曲を歌い上げた前田は「36回も横浜スタジアムのステージに立てたことは奇跡」と、感慨深く語った。

約2時間30分、全23曲を披露したステージは大歓声に包まれ、その熱すぎる幕を閉じた。

■ライブ・ビューイング情報

『40th. Anniversary Live TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS in CINEMA』

09/27（土）12:00開演

09/28（日）12:00開演

会場：全国各地の映画館

■放送＆配信情報

WOWOW『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE × 40SUMMERS』

09/28（日） 19:30～ 放送・配信

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

ALBUM『TUBE×』

■関連サイト

ライブ・ビューイングの詳細はこちら

https://liveviewing.jp/tube-40th-yokohama/

WOWOW放送・配信の詳細はこちら

https://www.wowow.co.jp/music/tube/

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tube/