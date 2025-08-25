Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ô¥ó¥¯È±¡ßÀÄ¥«¥é¥³¥ó¤ÇÈþ¶Ë¤Þ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖFF¤Î¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ë¸ø³«¤·¡¢¹âµ®¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¥¸¥å¥¨¥êー¤âËÜ¿Í¤âµ±¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹①② ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯È±¡ßÀÄ¥«¥é¥³¥ó¡ª
¢£»°¼¡¸µÎ¥¤ì¤·¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£Åê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¤Ë¤«¤«¤ëÄ¹¤µ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¥Úー¥ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Ç¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥«¥é¥³¥ó¤òÃå¤±¤¿Æ·¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢»°¼¡¸µÎ¥¤ì¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸Å·»È¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤ËÀÄ¥«¥é¥³¥ó¤ÎÇË²õÎÏ¡Ä¡×¡Ö¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÃË¡×¡ÖFF¤Î¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç¥Ô¥ê¤·¤«»÷¹ç¤ï¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤ËÀÄ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¡ÖCEREMONY¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯È±¡ßÀÄ¥«¥é¥³¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
Stray Kids¤Ï8·î22Æü¡¢4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCEREMONY¡×¤ò³Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤È¥Ö¥ëー¤Î¥«¥é¥³¥ó¤Ç¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£