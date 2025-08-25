BE:FIRST『THE LAST PIECE』課題曲「Secret Garden」配信スタート！MVプレミア公開は今夜
BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」の配信リリースが、8月25日よりスタートした。21時からはMVがプレミア公開される。
■恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌う「Secret Garden」
「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR＆Bチューン。
なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター/プロデューサー/アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー/ソングライター/プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター/マルチインストゥルメンタリスト/プロデューサーBen Samamaを迎え作成された。
本楽曲はBMSGが主催する『3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」』課題曲としても起用されており、BE:FIRSTとしては6人体制としての新曲となっている。
■「Secret Garden」MVは8月25日21時にプレミア公開
8月25日21時からは、「Secret Garden」MVがプレミア公開される。
また、MVプレミア公開に続いて、8月25日から様々なコンテンツが公開予定だ。
■BE:FIRST / Secret Garden -Contents Schedule-
◇8月25日（月）
0時～ 先行配信 / YouTube「-Official Audio-」 プレミア公開
20時20分～ TikTok生配信
20時30分～ Instagram生配信
20時40分～ YouTube生配信
21時～ YouTube「-Music Video-」プレミア公開
◇8月27日（水）
21時～ YouTube「-???????-」プレミア公開
◇8月28日（木）
16時～ Stationhead -LEO-
◇8月29日（金）
22時～ YouTube「-???????-」プレミア公開
◇8月30日（土）
19時～ YouTube「-???????-」プレミア公開
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Secret Garden」
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「空」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/