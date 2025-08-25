ブリヂストンスポーツは、秋冬シーズン限定で同社契約プロが着用するプロモデルキャップとバイザーを9月10日に発売する。メンズモデルは、合成皮革をベースとしたデザインでキャップとバイザーをそれぞれ4色ずつ、レディスモデルは温かみのある起毛素材のキャップを3色で展開する。



「メンズプロモデルバイザー」

メンズプロモデルキャップは、後部をパンチング加工にすることで、通気性を高め蒸れにくく快適な被り心地を追求しました。また、キャップ・バイザー共に内側には抗菌防臭と吸水速乾機能をもつ「リフレスマイル」素材を採用し、長時間のラウンドでも快適さが持続する。プロモデルを象徴する「TOUR B X／XS」の刺繍が入ったデザインも特徴。レディスプロモデルキャップは、同社契約女子プロから人気がある起毛素材（フラノ調）を採用した。



「レディスプロモデルキャップ」

また、今年モデルから形状を細部まで見直したことによって、「頭周りのフィット感が向上した」と契約プロもコメントしている。シンプルな配色で秋冬のコーディネイトに合わせやすいデザインになっている。

［小売価格］

秋冬シーズン限定メンズプロモデルキャップ：4840円

秋冬シーズン限定メンズプロモデルバイザー：4510円

秋冬シーズン限定レディスプロモデルキャップ：4180円

（すべて税込）

［発売日］9月10日（水）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone