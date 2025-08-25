セイコーウオッチは、京都・高瀬川沿いの複合施設内に「セイコーブティック 京都」を8月23日にオープンした。

錦小路通に面した従来の店舗から移転する「セイコーブティック 京都」は、京都らしい風情と賑わいを併せ持つ高瀬川沿いにある「立誠ガーデン ヒューリック京都」の一角にオープンする。

明治2年に開校した貴重な近代建築である元・立誠小学校の校舎を保全・再生しながら、それに調和した新築棟を増設し、文化的拠点となるホールや図書館、ホテル、各種商業施設で構成された複合施設「立誠ガーデン ヒューリック京都」は、京都市民の憩いの場であるとともに、世界中から多くの観光客が訪れる近年の注目スポットになっている。





同店舗は、校舎跡を改装した歴史的な空間に、昨年に刷新したセイコーの店舗デザインを導入したセイコーブティック。温かみを感じられる桜の木と自然な素材感のあるテラゾーを主体とした内装を採用することで、時代とともに進化し続けるセイコーの魅力を体感していただける空間となっている。

店内には、キングセイコー、プロスペックス、アストロンを中心に、プレザージュ、5スポーツなど、セイコーウオッチのグローバルブランドを中心に展開。各ブランドの最新モデルや限定モデル、セイコーブティック専用モデルなど豊富なラインアップを誇る。セイコーの腕時計の世界を体感してもらいながら、豊富な知識を持った専門のスタッフと共に、消費者一人ひとりに最適な一本を選ぶことができる。日本国内のみならず、海外から来る消費者に向けても、多面的なセイコーブランドの魅力を発信していく考え。

［店舗概要］

店名：セイコーブティック 京都

所在地：京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310番2立誠ガーデン ヒューリック京都 1階

営業時間：11:00〜19:00

定休日：不定休

取り扱いブランド：キングセイコー、プロスペックス、アストロン、プレザージュ、5スポーツ、ルキア

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja