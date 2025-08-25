¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼Ò¸òÅª¤À¤¬¥·¥ã¥¤¤ÊÌÌ¤â¡×Èï³²¼Ô¤È¡ÈÌÌ¼±¤Ê¤¤¡ÉÃ«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¼ÒÄ¹¸ì¤ëÁÇ´é¡Ä»ö·ïÄ¾Á°¤«¤é²Æµ¨µÙ²Ë¼èÆÀ¡¡¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï
8·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¸å¤ò50Ê¬°Ê¾åÈø¹Ô¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ÇÊÒ»³¤µ¤ó¤ò±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤·¡¢¶»¤Ê¤É¿ô¥«½ê¤ò»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»àË´¤·¤¿ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤À¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¤Ê¤¼¡ÈÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¡ÉÈï³²¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Öº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¶ÐÌ³Àè¼ÒÄ¹¸ì¤ëÍÆµ¿¼Ô
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¼ÒÄ¹¡§
Èó¾ï¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤À¤±¿Í¤Ë¡Ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤«»ä¤È¤«¼Ò°÷¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¡¢¿®ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¶¦¤Ë²ñ¼Ò¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦½ÅÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¡Ä¡£
»ä¤ÏËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã«»³ÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍúÎò½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ã«»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÂçºå¤ÎÃæ³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´Ø·¸¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¡£ÍâÇ¯¤ËÂà³Ø¤·¡¢°û¿©´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤ËÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢2011Ç¯21ºÐ¤Îº¢¤«¤é¿À¸Í»Ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Ë11Ç¯¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¾åµþ¤·¡¢Åìµþ¤Ç¸½ºß¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶È¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
ÌµÃÙ¹ï¡¢Ìµ·ç¶Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¡¢À³Ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤¦¤Á¤Î¼Ò°÷¤È¤ß¤ó¤Ê¤È¤âÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÄ«¤Î°§»¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£
Èà½÷¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦½÷À´Ø·¸¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼Ò¸òÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÀµ·îµÙ¤ß¤Î¤¢¤È¡ÖµÞ¤ÊÌµÃÇ·ç¶Ð¡×¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
Àµ·î¤Î»þ¤â31Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¤¬¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÆüÌµÃÇ·ç¶Ð¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡£
·ë¶Éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢1½µ´Ö¸å¤È¤«¤Î¤Ó¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï17Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤ÇËßµÙ¤ß¤ò¤È¤ê¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë¤Ï¡Öµ¢¾Ê¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
22Æü¤Î¶âÍËÆü¤«¤éÈà¤Ï½Ð¶Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£6»þÈ¾½Ð¶Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢6»þÈ¾¤«¤é¤¤¤Ä¤â15Ê¬¤°¤é¤¤Á°¤ËÉ¬¤º»öÌ³½ê¤ËÍè¤ë¤Î¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÌµÃÇ·ç¶Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤³¤éÊÕ¤ò¡¢µÁÍý¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´ÇÛ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤½¤ÎÌë¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç»ö·ï¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
²ñ¼ÒÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤¬¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï8·î23Æü¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤ÊÁÜºº¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²°ìÆ±¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¡¢º®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤Æ°Â¤é¤«¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢»ä¤É¤â¤Î¿´¾ð¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
