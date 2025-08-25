日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、8月25日〜10月26日の2ヵ月間限定で、秋の訪れを感じる2種類の月見ピザを発売する。

7月2日に販売開始し好評を得ている「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」にとろ〜り半熟風たまご（半熟風たまごはたまご加工品）がトッピングされ、秋を感じさせる“月見仕様”にパワーアップ。その名も「黒豚月見ピザ」として新登場する。さらに、昨年発売後すぐに完売し、多くの消費者を待たせてしまった伝説の人気商品「マヨチキ月見ピザ」も、今年は満を持して再登場する。2種類の月見ピザはどちらもMY BOX（マイボックス）でも注文でき、秋の夜長をひとりでしっぽり過ごしたい人にもぴったりだとか。

そして月見ピザは好評を得ている定期キャンペーンの対象にも仲間入りする。「黒豚月見ピザ」は「えらべる2枚目半額セット」の1枚目対象商品に、「マヨチキ月見ピザ」のMY BOXは「昼ハット」の対象商品なので、おトクに手頃に楽しめる。

この秋は、ピザハットの“月見ピザ”で美味しい秋の訪れを感じてほしい考え。



「黒豚月見ピザ」

今年も月見の季節がやってきた。ピザハットでは、8月25日〜10月26日の2ヵ月間限定で、秋の味覚が楽しめる「黒豚月見ピザ」と、昨年大好評だった「マヨチキ月見ピザ」の2種類の月見ピザを期間限定販売する。

1つ目の「黒豚月見ピザ」は、7月2日に販売を開始し評を得ている「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」が、秋を思わせる月見ピザになってパワーアップしたもの。鹿児島県産黒豚の旨みと、とろ〜り半熟たまごの組み合わせが絶品となっている。



「マヨチキ月見ピザ」

2つ目の「マヨチキ月見ピザ」は、昨年発売後すぐに完売してしまい、多くの消費者に迷惑をおかけた人気商品。「昨年は本当にごめんなさい！今年こそ思う存分楽しんでほしい」という想いを込めて、満を持しての再販売となる。



「月見MY BOX黒豚」「⽉⾒MY BOX マヨチキ」

そして月見ピザは好評を得ている定期キャンペーンの対象にも仲間入り。「黒豚月見ピザ」は「えらべる2枚目半額セット」の1枚目対象商品になっている。家族での食事や友人とのパーティで楽しめるのはもちろん、「マヨチキ月見ピザ」のMY BOXは「昼ハット」の対象商品なのでランチでも手頃に楽しめる。

秋の訪れを感じる月見ピザで、今年の秋もピザハットと一緒に美味しく楽しんでほしい考え。

［小売価格］

黒豚月見ピザ

Sサイズ

持ち帰り︓1980円

配達（通常）︓2830円

Mサイズ

持ち帰り︓2230円

配達（通常）︓3190円

Lサイズ

持ち帰り︓3150円

配達（通常）︓4500円

マヨチキ月見ピザ

Sサイズ

持ち帰り︓1630円

通常（配達）︓2330円

Mサイズ

持ち帰り︓1980円

通常（配達）︓2830円

Lサイズ

持ち帰り︓2750円

通常（配達）︓3930円

月見MY BOX黒豚

持ち帰り︓1190円

配達（通常）︓1500円

月見MY BOXマヨチキ

持ち帰り︓1090円

配達（通常）︓1400円

※持ち帰り価格は通常価格の30％OFF

※Sサイズは⼀部店舗、ハンドトス生地限定

※M・Lサイズはサイズ生地は⼀部を除き選べる。一部生地を選んだ場合、別途生地料金が発生する

※ハーフ＆ハーフは「黒豚月見ピザ」と「マヨチキ月見ピザ」の組み合わせでのみの提供

※⼀部店舗は持ち帰り専門店。配達を行っていない

［発売日］8月25日（月）

日本ピザハット＝https://corp.pizzahut.jp