松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、8月27日午後3時から、「油淋鶏定食」を発売する。

今回、松のやから油淋鶏定食が登場する。松のやの唐揚げは、特製揉みダレにじっくり漬け込み、外はカリッと、中はふっくらジューシーに揚げた本格派。やみつきになること間違いなしの香味ダレをたっぷりまとった「油淋鶏」は、幸せが口いっぱいに広がる夏の一撃メニューとなっている。



「油淋鶏定食（5個）」

仕上げにレモンを絞れば、爽やかな酸味で、後味すっきり。さらに、ロースかつと油淋鶏を一緒に楽しめる贅沢な盛合せ定食も用意する。おなかも心も満たされること間違いなしだとか。まだまだ暑さが残るこの季節にこそ食べたい、食欲をそそる逸品となっている。ガツンとうまい「油淋鶏定食」、この機会にぜひ、賞味してほしい考え。

［小売価格］

油淋鶏定食（5個）：1050円

油淋鶏定食（8個）：1320円

ロースかつ＆油淋鶏（3個）定食：1170円

単品油淋鶏ソース：210円

単品レモン：30円

（すべて税込）

※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］8月27日（水）

松屋フーズホールディングス＝https://www.matsuyafoods.co.jp