松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」で爽やかレモン香る「油淋鶏定食」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、8月27日午後3時から、「油淋鶏定食」を発売する。
今回、松のやから油淋鶏定食が登場する。松のやの唐揚げは、特製揉みダレにじっくり漬け込み、外はカリッと、中はふっくらジューシーに揚げた本格派。やみつきになること間違いなしの香味ダレをたっぷりまとった「油淋鶏」は、幸せが口いっぱいに広がる夏の一撃メニューとなっている。
仕上げにレモンを絞れば、爽やかな酸味で、後味すっきり。さらに、ロースかつと油淋鶏を一緒に楽しめる贅沢な盛合せ定食も用意する。おなかも心も満たされること間違いなしだとか。まだまだ暑さが残るこの季節にこそ食べたい、食欲をそそる逸品となっている。ガツンとうまい「油淋鶏定食」、この機会にぜひ、賞味してほしい考え。
［小売価格］
油淋鶏定食（5個）：1050円
油淋鶏定食（8個）：1320円
ロースかつ＆油淋鶏（3個）定食：1170円
単品油淋鶏ソース：210円
単品レモン：30円
（すべて税込）
※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要
［発売日］8月27日（水）
松屋フーズホールディングス＝https://www.matsuyafoods.co.jp