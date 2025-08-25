銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を、8月29日から全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に同社生ケーキ取扱店はない）で、期間限定で販売する。

銀座コージーコーナーと、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが初コラボレーション。サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーのお店にやってきた、という設定のプチケーキができた。

ハローキティは赤と白のストライプ柄の制服、ハンギョドンはグレーのベストの制服に身を包んでコージーコーナーの店員に。パティシエに扮したシナモロールたちがつくった色とりどりのケーキが並んだら開店。さっそく消費者のけろけろけろっぴたちがやって来た。ケーキを選んでいる様子を見てみると、みんなにこにこ笑顔に・・・。

そんなストーリーをプチケーキや専用ボックスで表現した。いつも身近にいて、癒してくれたり笑顔にさせてくれるサンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキで、素敵なひとときを楽しんでほしい考え。





「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を購入した人に、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズスイーツ新聞」リーフレットをプレゼントする。

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」は、サンリオキャラクターズとコラボしたプチケーキ。それぞれのキャラクターをイメージして、アップルカスタードクリームのタルトや、プリン風味のロールケーキに仕上げた。どのプチケーキもかわいらしく、思わず笑顔になるという。おなじみのキャラクターに癒されながら楽しいひとときを過ごしてほしい考え。

［小売価格］3564円（税込）

［発売日］8月29日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp