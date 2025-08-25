大正製薬は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する三枝明那、不破湊、甲斐田晴とリポビタンのコラボキャンペーン「リポにじ応援祭」を開催する。

【画像あり】ライバー3人の応援団姿のグッズや対象商品一覧

「リポにじ応援祭」では、対象商品のご購入でオリジナルグッズがもらえる「店頭ですぐもらえるキャンペーン」と、対象商品のご購入レシートによる応募でオリジナルグッズが当たる「レシート応募で当たる抽選キャンペーン」の2つのコラボキャンペーンがおこなわれる。

「店頭ですぐもらえるキャンペーン」では、対象商品のリポビタンを1,000円以上ご購入で、限定グッズが手に入る。もらえるグッズは期間によって分かれており、9月1日からの第1弾では缶バッジが、9月22日からの第2弾ではクリアカードが、10月13日からの第3弾ではチケットクリアファイルが手に入る。

「レシート応募で当たるキャンペーン」では、対象商品のリポビタンを1,000円以上購入したレシートで応募すると、抽選でオリジナル景品が当たる。価格ごとに応募できるコースが異なり、1,000円コースではトートバッグ、2,000円コースではブランケット、3,000円コースではアクリルジオラマがそれぞれ150名に当たる。さらに、抽選に外れた方の中から550名にオリジナルQUOカードが、そして応募者全員に限定スマホ壁紙5種がプレゼントされる。

また、「リポにじ応援祭」の開催を記念したコラボ配信や、ドラッグストアでの複製メッセージ入り等身大パネル設置など、キャンペーンを盛り上げるイベントも開催予定。コラボ配信は、不破湊の公式チャンネルで実施予定だ。

なお「店頭ですぐもらえるキャンペーン」、等身大パネルの設置は一部店舗のみで実施。対象店舗は特設ページから確認してほしい。

（文＝リアルサウンド編集部）