7月に卒業の元アイドル、2130万超え高級車を購入！ 「若いのにすごい」「こんなゴツイ車乗ってるって」
7月に音楽ユニット「最終未来少女」を卒業した藤咲凪さんは8月23日、自身のInstagramを更新。高級車を購入したことを報告しました。
この投稿にファンからは、「天使がこんなにかっこいい車に！」「若いのにすごい」「カッコ良過ぎる……」「いかち〜」「お金持ち」「納車おめでとうございます」「こんなかわいいのにこんなゴツイ車乗ってるってギャップ萌えだ」「ほんとうにかっこいいオンナ」「うらやましいしえぐいっ笑」との声が寄せられました。
「カッコ良過ぎる……」藤咲さんは「めちゃくちゃ質問来てたんですけど、ずっと乗りたかった車を購入しました」とつづり、愛車とのショットを公開しました。購入したのはドイツの自動車メーカー・BMWのXMシリーズで、本体価格は推定で2130万円以上。普段のかわいらしい印象とは対照的な、迫力ある愛車とのギャップが注目を集めています。
「もう何もかも完璧過ぎ」藤咲さんは21日の投稿で、車の中での自撮りショットを公開しています。コメントでは、「目の形、涙袋ぷっくり....もう何もかも完璧過ぎ」「髪がキレイ」「ビジュいい」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)