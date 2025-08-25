¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¤ÇÏÃÂê¤Î¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¶»¸µ³«¤»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/25¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¡¢ÂçÃÀ»äÉþ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
ÃæÀî¤Ï¡Ö2Æü´Ö¤Î¼ÞÇ®¤ÊÎ¹¥í¥±¤¬¤ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤È¥í¥±¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤µ¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ß¤ËÏ¿²è¤·¤Æ¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡¤ò¤ß¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
25ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù36¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæÀî¤Î»äÉþ»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
