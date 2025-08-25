俳優・沢村一樹さんの次男で同じく俳優の野村康太さんは8月23日、自身のInstagramを更新。鍛えられた筋肉があらわになった姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：野村康太さん公式Instagramより）

俳優・沢村一樹さんの次男で同じく俳優の野村康太さんは8月23日、自身のInstagramを更新。ムキムキな筋肉があらわになった姿を公開しました。

【写真】野村康太の色気あふれるシャワーショット

「ほんとにやばいこれカッコ良すぎる」

野村さんは「写真集先行カット第4弾！」とつづり、2枚の写真を投稿。上半身裸の自身の姿です。1枚目はシャワーを浴びているショット、2枚目は筋肉の付き方がよく分かるショットです。どちらも色気があふれており、とても格好いいです。「きゃーー///」と自分でつづるユーモアも見せました。

コメントでは、「顔とか言動はめちゃくちゃSo cuteなのに、体がThe男性って感じでメロい」「ほんとにやばいこれカッコ良すぎる」「筋肉めっちゃ綺麗」「きゃーって！！笑こっちのセリフすぎるよ　素晴らしい肉体美…」「腹筋凄すぎるよ」「めっちゃドキドキする」「もう最高です…美の肉体ご馳走様です」と絶賛の声が寄せられました。

写真集は「10月24日(金)に発売」

7月24日には「この度、野村康太1st写真集が、10月24日(金)に発売することが決定しました」と報告していた野村さん。「ロケ地は、人生初の韓国へ！！聖地巡礼したり、美味しいもの食べたり、推しとお揃いの洋服着たり、とっても楽しく撮影してきました」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)