“ペット遺棄”疑惑を登録者1240万人の韓国ユーチューバーが説明「申し訳なくなった」

登録者1240万人を誇る韓国人気ユーチューバーのツヤンが、飼い猫を捨てたのではないかという疑惑に対して真相を説明した。

【画像】ツヤン、死んだ元カレからの暴行を告白

ツヤンは8月24日、自身のサブチャンネルに「コンセプトなの…？『全知的おせっかい視点』メガネの真相を説明します」というタイトルの動画を公開。最近出演したバラエティ番組『全知的おせっかい視点』（MBC）放送後に寄せられた視聴者の疑問について直接答えた。

まず、番組で話題になった“鼻にかかるメガネ”については、「自分でも映像を見て、なんであんなに下がってるんだろうと思った。実際、食べるときだけ下がる。食事中はずっと下を見ているから自然とそうなる。狙ったわけではなく普段通りの姿」と釈明した。

さらに「この形のメガネを10年以上も使っている。視力がかなり悪くて、レンズが本当に分厚い。度数が足りなくてもう一段階下がるし、重いからずれやすい」と説明するとともに、「自分はいつも視線が下を向いている。普通にかけてもよく見えるが、結局食事中は下を向いている」と付け加えた。

また、ファンから関心が集まっていた“飼い猫の近況”についても言及。最近の配信にツヤンの愛猫ジングとモンジが登場しなかったため、「遺棄したのでは」との疑惑が浮上していた。

（画像＝ユーチューブ）ツヤン

これに対しツヤンは「今は実家にいる。母に取られてしまった」と笑いながら説明。「地方に行く用事があって一時的に預けたら、両親がすっかり気に入ってしまった。母は猫と遊ぶのが大好きなので、連れて帰るのが申し訳なくなった。両親も喜んでくれているので、私がペット可の家に引っ越すまでは預かってもらうことにした」と状況を明かした。

一方で、最近は犬だけと暮らしていることについては「そう見えるかもしれないけど、実際は少し忙しくて無理に連れてくるのは欲張りだと思った。でも母が本当にしっかり世話してくれる。実家には犬が2匹、猫が2匹いる。私は基本的に家にこもっているタイプだから、家ではずっと一緒にいる」と補足した。

◇ツヤン（Tzuyang）プロフィール

1997年4月25日生まれ、本名パク・ジョンウォン。2018年頃からユーチューバーとして活動。見た目とはギャップのある“大食い”動画で愛され、YouTubeチャンネル登録者数は1140万人（2025年1月現在）に上る。韓国ギャラップ社が2024年6月に発表した「韓国人が最も好きなユーチューバー」で1位を獲得しており、テレビ番組やCMにも出演して活躍。ゲームグラフィック＆漫画アニメーション学科を卒業しており、絵がとても上手い。