【ゲームズワークショップ 8月30日の予約情報】 8月25日 公開

ゲームズワークショップは8月30日に予約を開始し、9月13日に発売する製品の情報を公開した。今回は「ウォーハンマー40,000」のサブゲーム「キルチーム」の商品が主となっている。

キルチーム：トゥームワールド

新版キルチーム2年目の舞台となる「惑星ソムネフト」で展開するゲーム第1弾。休眠状態にあった「ネクロン」の墳墓が動き出し、そこへ「スペースマリーン」の精鋭特殊部隊「デスウォッチ」が派遣される。10体のうちから2チームを作れる「デスウォッチ・キルチーム」に加え、「ネクロン」のチーム「カノプテック・サークル」、ゲームに必要な情景モデルやトークンを収録する。

デスウォッチ・キルチーム

キルチーム：バトルクレイド

「キルチーム：タイフォン」で登場した「バトルクレイド」の単品販売。「サーヴィター」と呼ばれる改造人間を率いる「サーヴィター・アンダーシーア」のチームで、「ウォーハンマー40,000」でも使用できる。

データカード

キルチーム：ラヴェナー

「キルチーム：タイフォン」で登場した「ラヴェナー」の単品販売。地中を掘削し姿を現わす「ティラニッド」のチームで、「ウォーハンマー40,000」では「ハイパーアダプテッド・ラヴェナー」の他「ラヴェナー」としても使用できる。

データカード

キルゾーン・アップグレード：ティラニッド蔓延

「キルチーム：タイフォン」で登場した「ティラニッド」の情景モデル。胎嚢や吸収塔など15個の地形を含む。

シスター・ノヴィシエイト・スカッド

「ウォーハンマー40,000」で使える「アデプタ・ソロリタス」のユニット。新人たちとそれを率いる教官で構成されており、ミニチュア10体と290個のデカールを含むシートがセットとなっている。

オルク・コマンド

「ウォーハンマー40,000」で使える「オルク」のユニット。ただの戦闘ではなく潜入破壊工作を得意とする集団。ミニチュア12体と438個のデカールを含むシートがセットとなっている。

9月8日までの受注生産

「ウォーハンマー40,000」に登場した「アエルダリ」や「ケイオス・スペースマリーン」の旧製品について8月30日から9月8日16時までの受注生産を行なう。到着までに最大180日かかる可能性がある。

アエルダリ

(C)Games Workshop Limited 2025.