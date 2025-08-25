auフィナンシャルサービス、KDDI、auペイメントは、「au PAY スマートローン」の新規入会者を対象に、新たな特典の提供を始めた。内容は、新規入会でもれなく1000円相当のau PAY 残高がもらえるものと、初回の借り入れ金額に応じて最大1万円相当がもらえるものの2種類。

対象となるのは、au PAY スマートローンに申し込み、申し込み月の翌月までに契約を完了した人。さらに、特典判定時点で「au PAY スマートローン」のキャンペーンメールを受信する設定にしていることが条件となる。

判定は契約完了月の翌月中旬に行われ、特典は同月末頃にau PAY 残高へ加算される。

また、契約月の翌月までに合計3万円以上を借り入れると、金額に応じてau PAY 残高が進呈される特典も用意されている。3万円以上で500円相当、20万円以上で2000円相当、50万円以上で5000円相当、70万円以上で7000円相当、100万円以上で1万円相当が加算される。

こちらは契約完了月の翌々月中旬に判定され、翌々月末頃に付与される。

さらに、2025年7月から提供している1万円以上の借り入れで、毎月合計1万名に抽選で最大2000円相当のau PAY 残高が当たる特典とあわせて、よりおトクにau PAY 残高が受け取れるとしている。