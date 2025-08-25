¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡ß¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯Çä ¨¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¤â¤é¤¨¤ë
¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤«¤é¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤¬2025Ç¯9·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤È¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢70Ç¯Á°¤Î1955Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Î³«±à»þ¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Àー¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Àー¡¢¥èー¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥êー¥ºÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·à¾ì¸ø³«ºî¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥íー¥°ー¡Ù¤Î¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¢¥°¥íー¥°ー¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·ー¥ó¤òÌÏ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥«¡¦¥³ー¥éÀ½ÉÊ¡¢Á´45¼ïÎà¡Ê18¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º¸¤«¤é¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡×1.5LPET¡¢700mlPET¡¢500mlPET¡¢350mlPET¡¢350ml´Ì¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¡×350ml´Ì¡¢350mlPET¡¢500mlPET¡¢700mlPET¡¢1.5LPET¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤Î18¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Îー¥Ó¡¢¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¡¢¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥ó¡¢¥¢¥½ー¥«¡¦¥¿¥Î¡¢¥Àー¥¹¡¦¥âー¥ë¢¨¡¢¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¢¥Ñ¥ë¥Ñ¥Æ¥£ー¥ó¹ÄÄë¢¨¡¢¥Àー¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Àー¡¢¥èー¥À¡¢ ¥ì¥¤¥¢¡¦¥ªー¥¬¥Ê¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¡¢¥ëー¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¡¢¥Á¥åー¥Ð¥Ã¥«¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡¢BB-8¡¢C-3PO¡¢R2-D2¡¢¥°¥íー¥°ー
¢¨ ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¤ß¤ÇÈ¯Çä¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸É½ÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥ó¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¡×¤ò¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â±þÊç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤â¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò4ËÜÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë 1¥Ý¥¤¥ó¥È¥³ー¥¹¡§ Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È 10,000Ì¾ÍÍ 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³ー¥¹¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥È 4,000Ì¾ÍÍ 5¥Ý¥¤¥ó¥È¥³ー¥¹¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥ó¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë1,000Ì¾ÍÍ 10¥Ý¥¤¥ó¥È¥³ー¥¹ ¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ê2¼ï¡Ë1,000Ì¾ÍÍ 4ËÜÇã¤¦¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë : ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥¿¥ó¥Ö¥éー¡Ê2¼ï¡Ë
¾ÞÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¡Ü1¸Ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥³¥«¡¦¥³ー¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Coke ONÂÐ±þ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡×À½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ïÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´7¼ï+¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯10·î26Æü (Æü)
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§ Coke ONÂÐ±þ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ïÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸ÄÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ7¤«½ê¤Ë¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ëÆÃÀßÇä¾ì¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀßÇä¾ì¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤¬ÉâÍ·¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£