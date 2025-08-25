¡Ø¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー¡Ù½é¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー 2099¡×2026Ç¯ÇÛ¿®·èÄê
¡Ø¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー¡Ù¥·¥êー¥º½é¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー 2099¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤ËAmazon ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Amazon MGM Studios¤ÎÊÆ¹ñSVOD TV³«È¯¤ª¤è¤Ó¥·¥êー¥º¶¦Æ±À©ºîÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥íー¥é¡¦¥é¥ó¥«¥¹¥¿ー¤¬¡¢¥«¥é¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥È¥à¡¦¥êー¥Ðー¤Î¾º¿Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¼ÒÆâ¥á¥â¤ÎÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
±Ç²èÈÇ¡Ø¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀµÅý¤ÊÂ³ÊÔ¡£Âè2ºî¡Ø¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー 2049¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î50Ç¯¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë2099Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´10ÏÃ¤ÇÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦W¡¦¥¶¥Ã¥«ー¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»£±Æ¸åºî¶È)¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏAmazon¼¡Âè¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÍèÇ¯¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÇÛ¿®¤¬2027Ç¯¤Ë¤º¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê2026Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿·Á¤À¡£
ÃíÌÜ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥èー¡£¤Û¤«¡¢¡Ö¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢/EUPHORIA¡×¡Ê2019-¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¡¦¥·¥§¥¤¥Õ¥¡ー¡¢¡Ê2024¡Ë¤Î¥È¥à¡¦¥Ðー¥¯¡¢¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡×¤Î¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¡¦¥¢¥Ü¥ë¥É¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥éー¡×¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥ê¥Ã¥Ù¥ó¡¢¡Ø»àÎî´Û¤Î¥·¥¹¥¿ー ¼ö¤¤¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¡¢¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥íー¥º¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¢¡Ø¥ë¥¤¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¥ó À¸³¶°¦¤·¤¿ºÊ¤È¥Í¥³¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥°¥Óー¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
µÓËÜ¡¦¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤ò¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¬ー¥ë¡×¡Ê2022¡Ë¤Î¿·±Ô¥·¥ë¥«¡¦¥ë¥¤¥¶¤¬Ã´¤¤¡¢Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤ò¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê2024-¡Ë¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥¿¥ë¥±¥ó¤¬Ì³¤á¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÇ¤¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー¡Ù¡Ê1982¡Ë¤Î¥ê¥É¥êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¡Ö¥ª¥¶ー¥¯¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¡Ø¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー 2049¡ÙµÓËÜ²È¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥êー¥ó¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥èー¥¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ìー¥É¥é¥ó¥Êー 2099¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£
