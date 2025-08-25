¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¥¥ó¥´Ìò¡Ö¹óÉ¾¤µ¤ì½ý¤Ä¤¤¤¿¡× ¨¡ ¡Ö±Ç²è6ËÜ¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊMCU¡ËºÇ¤âÉÔ¶ø¤ÊºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ï¡¢MCU¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄºÇ¶¯¥Òー¥íー¥Áー¥à¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂ³ÊÔ·×²è¤äºÆÅÐ¾ì¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ó¥åー¤ä¶½¼ýÀ®ÀÓ¤Ç¶ìÀï¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥µー¥¬½ªÎ»¸å¤ÎMCU¼ºÂ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ç¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¥ó¥´Ìò¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥á¥¤¥ë¡¦¥Ê¥ó¥¸¥¢¥Ë¤ÏÊÆÈÖÁÈ¤Ç¡¢Æ±ºî¤¬¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤¿¿É¤¤±Æ¶Á¤òÅÇÏª¡£¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Ç¹óÉ¾¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¡È¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¥»¥é¥Ôー¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¤Ï¿É¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤¹¤ëMCU¤Ç¤Î¥Òー¥íーÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¡È¤è¤·¡¢º£¸å10Ç¯¤Î»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¼¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è6ºî¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥àÍÑ¤Î·ÀÌó¤â¤«¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍÑ¤Î·ÀÌó¤â¡£¤¢¤ì¤³¤ìÁ´Éô¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¿ÍÀ¸¤Î10Ç¯Ê¬¤Î»Å»ö¤À¡£¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤ËËèÇ¯½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤È¤³¤í¤¬4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¼ÌºÆÅÐ¾ì¤Ï¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È³Ø¤Ó¤ò¸ì¤ë¥Ê¥ó¥¸¥¢¥Ë¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥Þ¡¦¥Á¥ã¥ó¤ä¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Þ¥Ã¥Ç¥ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¤Ë¥µ¥ë¥Þ¡¦¥Ï¥¨¥Ã¥¯¡¢¥¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ì¥Ó¥åー¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥Ê¥ó¥¸¥¢¥Ë¤âÇ§¤á¤ë¡£¡Ö±Ç²è¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ï¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ½Äê¤ÏÅöÌÌ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ø¸À¡£¥»¥ë¥·Ìò¤Î¥¸¥§¥ó¥Þ¡¦¥Á¥ã¥ó¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£
ºÇ¤âÁá¤¤ºÆÅÐ¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï2026Ç¯¤Î¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤À¤¬¡¢¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÏÃ¯1¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥«¥êÌò¤Î¥íー¥ì¥ó¡¦¥ê¥É¥í¥Õ¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÀê¤¤¤Ë¤Ï¡È½Ð¤Ê¤µ¤½¤¦¡É¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤À¡£
¤â¤·¤â2027Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Þ¤Ç¤ªÍÂ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¸ø³«°ÊÍè¤¸¤Ä¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥Ê¥ó¥¸¥¢¥Ë¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö±Ç²è6ËÜÊ¬¤Î½Ð±é·ÀÌó¡×¤ÏËþÎ»¤µ¤ì¤º¤¸¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Source: