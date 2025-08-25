ÂìÆ£¸°ì¡¢°ËÆ£º»è½¤È½é¶¦±é»þ¡Ö¤³¤Î»Ò¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÂìÆ£¸°ì¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂìÆ£¸°ì Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤µ¤ó¡×¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂìÆ£¸°ì¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿°ËÆ£º»è½¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÂìÆ£¤Ë¤è¤ë¤È±Ç²è¡Ö±ÝÅÄËÇ°×Æ²¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¡Öº»è½¤Á¤ã¤ó¤¬Ëè²ó¹æµã¤·¤ÆÂæ»ì¤òÃý¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¤¼Çµï¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹À¥¥¢¥ê¥¹¤«¤é¡¢º»è½¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¿¤Ê¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¢¤ì¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Êº»è½¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥ê¥¹¤Î¿©»ö¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
