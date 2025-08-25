「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver. Ka」など8月27日予約開始ガンプラ商品の一部が先行公開
HG 1/144 ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 2026年1月 発売 価格：2,860円
BANDAI SPIRITSは、8月27日に予約開始される新作ガンプラ商品の一部を先行公開した。
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」から「HG 1/144 ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 」、「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ) 」が公開。
さらにHGガンプラから「HG 1/144 レジェンドガンダム」、「HG 1/144 グスタフ・カール００型」が公開された。その他オプションパーツセット「オプションパーツセット ガンプラ 19(フィン・ファンネル)」も公開。
MGガンプラからは「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver. Ka」が登場。Figure-rise Standardシリーズでは「機動新世紀ガンダムX」のヒロイン「ティファ・アディール」の立体化が決定した。
また、本日8月25日17時より配信される番組「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」でも紹介が予定されている。
HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)
2026年2月 発売予定
価格：3,630円
HG 1/144 レジェンドガンダム
2026年1月 発売予定
価格：3,080円
HG 1/144 グスタフ・カール００型
2026年2月 発売予定
価格：3,850円
MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver. Ka
2026年2月 発売予定
価格：12,540円
MGSDデスティニーガンダム
2026年2月 発売予定
価格：4,950円
Figure-rise Standard ティファ・アディール
2026年1月 発売予定
価格：4,180円
オプションパーツセット ガンプラ 19(フィン・ファンネル)
2026年1月 発売予定
価格：1,650円
