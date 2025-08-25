8月25日 公開

HG 1/144 ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 2026年1月 発売 価格：2,860円

BANDAI SPIRITSは、8月27日に予約開始される新作ガンプラ商品の一部を先行公開した。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」から「HG 1/144 ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 」、「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ) 」が公開。

さらにHGガンプラから「HG 1/144 レジェンドガンダム」、「HG 1/144 グスタフ・カール００型」が公開された。その他オプションパーツセット「オプションパーツセット ガンプラ 19(フィン・ファンネル)」も公開。

MGガンプラからは「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver. Ka」が登場。Figure-rise Standardシリーズでは「機動新世紀ガンダムX」のヒロイン「ティファ・アディール」の立体化が決定した。

また、本日8月25日17時より配信される番組「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」でも紹介が予定されている。

HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)

2026年2月 発売予定

価格：3,630円

HG 1/144 レジェンドガンダム

2026年1月 発売予定

価格：3,080円

HG 1/144 グスタフ・カール００型

2026年2月 発売予定

価格：3,850円

MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver. Ka

2026年2月 発売予定

価格：12,540円

MGSDデスティニーガンダム

2026年2月 発売予定

価格：4,950円

Figure-rise Standard ティファ・アディール

2026年1月 発売予定

価格：4,180円

オプションパーツセット ガンプラ 19(フィン・ファンネル)

2026年1月 発売予定

価格：1,650円

(C)創通・サンライズ