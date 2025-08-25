ムービングキット「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」が9月に予約開始タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品
【AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様】 9月 予約開始
タカラトミーは、同社ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」よりムービングキット「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として9月に予約受付を開始する。
本商品は「AZ-02 ライガーゼロ」のバリエーションキットで、ガイロス帝国仕様のカラーリングが再現されている。ヘリック共和国仕様のホワイトを基調としたライガーゼロとは異なる、赤と金のアーマーを纏った姿が再現されている。
ZOIDS ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) August 25, 2025
NEXT NEW ZOIDS
AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様
2025年9月予約開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品
(C) TOMY