【AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様】 9月 予約開始

タカラトミーは、同社ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」よりムービングキット「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として9月に予約受付を開始する。

本商品は「AZ-02 ライガーゼロ」のバリエーションキットで、ガイロス帝国仕様のカラーリングが再現されている。ヘリック共和国仕様のホワイトを基調としたライガーゼロとは異なる、赤と金のアーマーを纏った姿が再現されている。

(C) TOMY