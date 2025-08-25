ドミノ・ピザ、『ジョブチューン』で9品合格＆4品満場一致合格を達成 ジャッジ商品一覧【職人コメントあり】
宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、TBS『ジョブチューン』の人気企画「ドミノ・ピザ×超一流ピザ職人」のジャッジに参戦し、ジャッジ対象10品中9品が「合格」、そのうち4品が「満場一致合格」を獲得した。
【写真】リベンジ成功！大エビをぜいたくに使用した『たーーっぷりガーリックシュリンプ』
同社4度目となるジャッジでは、新商品をはじめ人気メニューやサイドメニューなど、従業員が自信を持っておすすめする幅広いラインナップが登場。また、ジャッジ商品を含むすべてのピザが、デリバリー限定「ピザ2枚以上で50％オフ」、いつでも、何枚でも対象の「お持ち帰り半額」で楽しむことができる。
「ドミノ・ピザ×超一流ピザ職人」は、超一流ピザ職人がその魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを審査するもので、超一流ピザ職人7人のうち4人以上が認めた商品は“合格”とる。同社は昨年3月に同企画へ3度目の挑戦を行い、その際に「合格9品（そのうち、満場一致合格4品）」という過去最高記録を打ち立てた。前回、唯一の不合格となったシーフードピザを大胆に改良して挑んだ今回のジャッジでは、過去最高記録に並ぶ「合格9品（そのうち、満場一致合格4品）」を達成。さらに、初回から一度も合格を得られなかったシーフードピザが見事合格を果たす快挙となった。
■ジャッジ商品詳細
1位：『たーーっぷりガーリックシュリンプ』（合格）
・イチ押しポイント
番組内でも“難関”とされるシーフードピザのリベンジ商品。ぷりぷり食感の大エビをぜいたくに2倍量使用し、通常の1.5倍量のたーーっぷりモッツァレラチーズとガーリックで仕上げた。
・職人のコメント
視覚と匂いでシーフードピザを頼む人を唸らせる。カットされていないプリッとしたエビがそのままのっている。シンプルシーフードピザの極み。
・価格
デリバリー：Sサイズ3380円〜／Mサイズ4080円〜／Lサイズ4980円〜
お持ち帰り半額：Sサイズ1690円〜／Mサイズ2040円〜／Lサイズ2490円〜
2位：『クリスピッツァバーガー ダブルチーズビーフ（サイドメニュー付き）』（満場一致合格）
・イチ押しポイント
サクサク食感のクリスピー生地を使用し、トマトソース、ビーフ100％パティに濃厚なチェダーチーズソースとモッツァレラチーズを重ね、仕上げにパルメザンミックスチーズをふりかけた。サイドメニュー付き。
・職人コメント
衝撃的なおいしさだった。表面で焼かれたチーズもすごく良い仕事をしていて飽きさせない味になっている。ハンバーガーを超えている。
・価格：
OPEN〜午後4時まで
デリバリー：1090円〜／お持ち帰り：790円〜
午後4時以降
デリバリー：1190円〜／お持ち帰り：890円〜
3位：『ガーリック・マスター（生地変更：ミルフィーユ）』（満場一致合格）
・イチ押しポイント
人気のガーリック・マスターを、2枚のウルトラクリスピー生地の間にカマンベールチーズソースとモッツァレラチーズを挟んだドミノ・ピザオリジナルの「ミルフィーユ」クラストで。
・職人のコメント
唯一無二の生地。ブラックペッパーとガーリックという特徴的なガツンとくる味が、生地のチーズでまろやかになっている。バランスが良い。
・価格
デリバリー：Sサイズ3020円〜／Mサイズ3740円〜／Lサイズ4570円〜
お持ち帰り：Sサイズ1680円〜／Mサイズ2100円〜／Lサイズ2580円〜
※ミルフィーユ生地変更 追加料金：S＋340円／M＋460円／L＋590円（デリバリー・お持ち帰り共通）
4位：『たーーっぷりマルゲリータ』（不合格）
・イチ押しポイント
チェリートマトを通常のマルゲリータの2倍量使用し、本場イタリア産ボッコンチーニを均等にトッピングすることで本格的な味わいを実現。バジル風味を引き立てるためにバジルソースを使用、1.5倍量のモッツァレラチーズで食べ応え抜群に仕上げている。
・職人コメント
やれるところまでやったピザというのが伝わってきた。
・価格
デリバリー：Sサイズ2580円〜／Mサイズ3380円〜／Lサイズ3980円〜
お持ち帰り半額：Sサイズ1290円〜／Mサイズ1690円〜／Lサイズ1990円〜
5位：『ドミノシェイク まろやかピーチ（ホイップクリーム付き）』（満場一致合格）
・イチ押しポイント
ドミノ・ピザオリジナルアイスクリームと北海道産牛乳を使用した、濃厚な味わいが特徴の「ドミノシェイク」。夏の定番フルーツ・ピーチはストローでも食べやすいサイズの白桃の果肉入りなので、桃特有のとろみ感と果実本来の豊かな風味をぜいたくに楽しめる。
・職人のコメント
まだシェイクを飲んだことがない方は、とりあえず飲んでください。これはもう絶対におすすめ。濃厚さの中に爽やかな清涼感がある、素晴らしいシェイク。
・価格
デリバリー＆お持ち帰り：790円
6位：『旨だれプルコギ』（満場一致合格）
・イチ押しポイント
甘辛いタレで味付た牛カルビに、ドミノ・ピザ特製のマヨソースをトッピング。牛カルビにナムルをあわせることで、プルコギ風に仕立てた、暑い夏も元気に乗り越えられるような、食欲をそそる1枚。
・職人のコメント
ピザにナムルをのせるというアイディアが凄い。もやしナムルの食感もアクセントになっていて、非常においしかった。衝撃的。
・価格
デリバリー：Sサイズ2580円〜／Mサイズ3280円〜／Lサイズ4180円〜
お持ち帰り半額：Sサイズ1290円〜／Mサイズ1640円〜／Lサイズ2090円〜
7位：『ピザBENTO マヨじゃが』（合格）
・イチ押しポイント
直径約15センチのひとり用ピザにサイドメニューがセットになった人気の「ピザBENTO」シリーズ。「マヨじゃが」は、焼けたマヨソースのまろやかさ、ほくほくポテトの甘み、粗挽きソーセージの旨味が楽しめる王道の組み合わせで、子どもにも人気の商品。
・職人のコメント
皆さんにおいしいといっていただけるバランスになっている。会議室や休憩室で、2人別々のものを頼んでシェアする食べ方も良いと思う。
・価格
OPEN〜午後4時まで
デリバリー：1090円〜／お持ち帰り：790円〜
午後4時以降
デリバリー：1190円〜／お持ち帰り890円〜
8位：『ジューシーからあげ』（合格）
・イチ押しポイント
2014年の発売以来、人気No.1を誇るチキンのサイドメニュー。23年5月には二度揚げ製法にリニューアルし、さらにおいしくなった。外はサクッ、中はジューシーな旨味を閉じ込め、ピザのお供にもおつまみにもぴったりの一品。
・職人のコメント
オーブンで焼成しているので、ピザ屋ならではのからあげになっている。表面のカリッとさと中のジューシーさを感じるためにも、一口で食べることがおすすめ。
・価格
デリバリー＆お持ち帰り：610円
・サイズ
1箱8ピース入り
9位：『ニューヨークスタイル ペパロニラバー』（合格）
・イチ押しポイント
2024年に惜しまれながらも販売終了となった「ニューヨーカーシリーズ」が復刻。以前と比べトマトソースを多くトッピングし、パルメザンチーズを追加したことで本場ニューヨークのオーセンティックな味わいを忠実に再現している。
・職人のコメント
1スライスで物語ができている。スライス1枚でニューヨークに行ったような景色が見れるようなピザ。
・価格
デリバリー：4380円〜／お持ち帰り半額：2190円〜
・サイズ
XL（直径約40センチ）
10位：『ダブルモッツァレラ（生地：パンピザ）』（合格）
・イチ押しポイント
完熟トマトを使用した特製トマトソースに、日本向けに3年かけて開発したモッツァレラチーズをたっぷり使用したシンプルながら奥深い一枚。注文ごとに店舗で成形・焼成するパンピザ生地は耳まで香ばしく、ふっくら軽い食感で、チーズとトマトの旨みを引き立てる。
・職人のコメント
耳がちょうどよくサクサクしていて、もう一口、もう一口と食べたくなるようなピザ。朝ごはんにもおすすめなピザ。
・価格：
デリバリー：Sサイズ2180円〜／Mサイズ2780円〜／Lサイズ3480円〜
お持ち帰り半額：Sサイズ1090円〜／Mサイズ1390円〜／Lサイズ1740円〜
