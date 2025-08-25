¶¶ËÜ°¦¡¢¡È»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡¡¤Ø¤½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤ÇÂç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Æ¤¤Ìò¤È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö@billieeilish¡Æs live¡¡with my sis¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡È»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤òÊó¹ð¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡È¤Ø¤½½Ð¤·¡É¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê23¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤ä¤¯¤Á¤Ó¤ë¡¢µã¤¤Î´éÊ¸»ú¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¤ËÅº¤¨¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶¶ËÜ¤Ï¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¡£ÃåÊª¤Ë´Ý¥á¥¬¥Í¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤Æ¤¤¤Ï¡¢¶à¸·¼ÂÄ¾¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢´ÁÀÒ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤Ê¤ÉËÜ¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢Âç²Ï¤Ç¤ÎÌò»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡£¡£ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¶¶ËÜ»ÐËå...¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¡×¡Ö¹Ô¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤¨¤ë°¦¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡È»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤òÊó¹ð¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡È¤Ø¤½½Ð¤·¡É¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê23¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤ä¤¯¤Á¤Ó¤ë¡¢µã¤¤Î´éÊ¸»ú¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¤ËÅº¤¨¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥®¥ã¡¼¡¼¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡£¡£ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¶¶ËÜ»ÐËå...¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¡×¡Ö¹Ô¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤¨¤ë°¦¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£