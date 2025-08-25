「Travis Japan」の松田元太（26）が25日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの先輩アイドルグループとの関係を明かした。

この日のゲストは「Kis―My―Ft2」の宮田俊哉、千賀健永、二階堂高嗣。MCの「ハライチ」澤部佑からキスマイとの関係を問われた松田は「Kis-My-Ft2兄さんのバックに、Travis Japanがこうずっとジュニアの時からこうバックに付かさせていただいてて。デビュー前からもデビューしてからもだいぶお世話になってて」と打ち明けた。

グループ全体で世話になっていると言い「メインツアーバックとしていろいろ連れていっていただいたりとか。普段からプライベートでもそれぞれご飯だったり、お酒だったりっていうのはありますね」「一番直属の先輩ですよ」と明言した。

松田と共に踊っているVTRを見た千賀は「一緒にライブやったのは覚えてるんですけど、まさかそこで一緒に踊ってるとは」と記憶があいまいな様子で話したが、松田は「千賀くんが選んでくれて、あそこに宮近（海斗）と松田になったんですよ」と強調した。千賀は「大きくなったねえ」としみじみと話した。

直接パフォーマンスを教えてもらうことはあったのかと聞かれても松田は「もちろんあります。振り付けもそうですし、立ち位置も、全部。なんなら、TJの楽曲だったり、衣装とかもおさがりだったり、新規でっていうのを頂く」と感謝した。

衣装はキスマイの玉森裕太が考え、プレゼントしていたとも明かされると、「めっちゃお世話になってます、やべえっす」と言い切った。

トークもたくさんあると聞かれると「山ほどあります。なんでもあります。いっぱいあります」ときっぱり。「ハライチ」岩井勇気は「でも今までさ『ぽかぽか』で1回も話題出してなかったよね」とツッコミを入れた。

松田は大慌てで「いやいやいや。それとこれとはまた違うことじゃないですか。ご本人がいらっしゃればしゃべるから。あとで爆発するぐらいしゃべるから」と言い訳した。