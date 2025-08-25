ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×½Ð±é¡¡¶¥ÇÏ¹¥¤¹õÌÚ¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦¹õÌÚÆ·¡Ê64¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£20Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦º´Æ£¹À»Ô¤È½÷Í¥¡¦¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÂôÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÄÇÌ¾Á±¹°¡Ê¤·¤¤¤Ê¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£¹À»Ô±é¤¸¤ë»³²¦¹ÌÂ¤¤Î½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¡£¹ÌÂ¤¤ÈÆ±¶È¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ÎºÇÂç¼ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ê¥å¡¼¡×¤ÎCEO¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦Í¿ô¤ÎÇÏ¼ç¤Î°ì¿Í¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌµÉ½¾ð¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¾ï¤ËÎäÀÅ¡¢Å¬³Î¤ËÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ä»ñ¼Á¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸«¼±¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹õÌÚÆ·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤ÎºÊ¡¦»³²¦µþ»Ò¡Ê¤µ¤ó¤Î¤¦¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë¡£µþ»Ò¤Ï¿À·Ð¼Á¤Çµ¿¤¤¿¼¤¯¡¢¹ÌÂ¤¤¬Ë×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ¤òÌÓ·ù¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÌÂ¤¤ËÇÏ¼ç¤ò¼¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤äÂ©»Ò¤ÎÍ¥ÂÀÏº¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¤¬¡¢¼«¿È¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡È¶¥ÇÏ·ù¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»³²¦²È¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Ç¤¢¤ë»³²¦Í¥ÂÀÏº¡Ê¤µ¤ó¤Î¤¦¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼ÒÉôÄ¹¤ÎÍ¥ÂÀÏº¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉô¤Þ¤Çºî¤ë¹ÌÂ¤¤òÊüÌ¡·Ð±Ä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Íø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÌÂ¤¤È¤Î¿Æ»Ò¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ÈÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¤ä»×ÏÇ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¢§ÂôÂ¼°ì¼ù¡¡ÀµÄ¾¡¢»ä¸Ä¿Í¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤½¤ìÄø¿¼¤¤¤Ê¤¸¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¶Ã¤¯Äø¥í¥Þ¥ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾¡¤Ä°Ù¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡£åÌÌ©¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ô¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¼Ô¡£¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢¡Ö²¹¤«¤¤»×¤¤¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¹õÌÚÆ·¡¡ÇÏ¤â¶¥ÇÏ¤âÂç¹¥¤¤Ê»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Gµ¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡¤òÌ´¸«¤ëÉ×¤ò»ý¤ÄºÊ¤Î¤ªÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë°¥½¥¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÁöÇÏ¤ò¤È¤ê´¬¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¡º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ©»ÒÌò¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»ÒÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤È¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»×¤¤¤ÇÎ×¤á¡¢´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£ÆüÍË·à¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¡¢¿Í¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£