ANAPがMICKEYと夢の共演！渋谷109限定コレクションをチェック

ANAPは、渋谷の街を舞台に開催される「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」に参加。2028年のミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けた特別企画の一環として、SHIBUYA109渋谷店にて『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』を実施します。2025年8月1日～17日までの期間限定で、親子で楽しめるお揃いコーデやガールズ向けのアイテムまで全10種が登場します♡

ANAP×MICKEYの限定アイテムラインナップ

ANAPから登場する限定アイテムは全部で10種。親子お揃いコーデを楽しめるスウェットやキャップから、トレンド感あるガールズラインまで揃います。

【Mickey＆Minnie】オーバーサイズスウェットプルオーバー（親子お揃い）

価格：4,950円

【Mickey】ユーズド加工ミニ裏毛ビッグTシャツ／【Mickey】ファーキャップ（親子お揃い）

トップス 価格：4,730円／キャップ 価格：4,290円

【Minnie】GiRLラインストーンロゴ&ラメプリントミニTシャツ

価格：3,190円

【Minnie】GiRLファーポシェットバッグ

価格：4,290円

【Minnie】GiRLマルチボーダー柄ポロ衿リブトップス

価格：4,290円

【Mickey＆Minnie】KIDS総柄プリントデニムパンツ／【Mickey＆Minnie】KIDS総柄プリントデニムサロペットスカート

パンツ 価格：4,730円／スカート 価格：4,950円

【Mickey＆Minnie】KIDS I♥デザインオーバーサイズスウェットプルオーバー（親子お揃い）

価格：4,950円

渋谷でしか体験できない特別な時間

『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』は、2025年8月1日～17日までの期間限定開催。アイテムは会場限定で先行販売され、8月18日以降はANAP直営店やECサイトでも展開予定です。

さらに、渋谷の街全体が「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」の舞台となり、AR体験や特典カードなど、ここでしか出会えない特別なコンテンツも充実。

家族や友人と訪れるだけでワクワクが広がります♪

＊本商品はウォルト・ディズニー・ジャパンとの商品化契約に基づきグレイスが企画・製造したものです。

ANAP×MICKEYの世界観を渋谷で楽しもう♡

渋谷109で開催される『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』は、ミッキーと仲間たちの魅力をANAPらしく表現した限定イベント。

親子で楽しめるリンクコーデから、ガールズにぴったりのアイテムまで幅広く展開されています。

渋谷の街が丸ごと舞台となる「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」で、あなたのお気に入りの一着を見つけてみませんか？