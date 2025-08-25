ANAPがMICKEYと夢の共演！渋谷109限定コレクションをチェック
ANAPは、渋谷の街を舞台に開催される「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」に参加。2028年のミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けた特別企画の一環として、SHIBUYA109渋谷店にて『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』を実施します。2025年8月1日～17日までの期間限定で、親子で楽しめるお揃いコーデやガールズ向けのアイテムまで全10種が登場します♡
ANAP×MICKEYの限定アイテムラインナップ
ANAPから登場する限定アイテムは全部で10種。親子お揃いコーデを楽しめるスウェットやキャップから、トレンド感あるガールズラインまで揃います。
【Mickey＆Minnie】オーバーサイズスウェットプルオーバー（親子お揃い）
価格：4,950円
【Mickey】ユーズド加工ミニ裏毛ビッグTシャツ／【Mickey】ファーキャップ（親子お揃い）
トップス 価格：4,730円／キャップ 価格：4,290円
【Minnie】GiRLラインストーンロゴ&ラメプリントミニTシャツ
価格：3,190円
【Minnie】GiRLファーポシェットバッグ
価格：4,290円
【Minnie】GiRLマルチボーダー柄ポロ衿リブトップス
価格：4,290円
【Mickey＆Minnie】KIDS総柄プリントデニムパンツ／【Mickey＆Minnie】KIDS総柄プリントデニムサロペットスカート
パンツ 価格：4,730円／スカート 価格：4,950円
【Mickey＆Minnie】KIDS I♥デザインオーバーサイズスウェットプルオーバー（親子お揃い）
価格：4,950円
渋谷でしか体験できない特別な時間
『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』は、2025年8月1日～17日までの期間限定開催。アイテムは会場限定で先行販売され、8月18日以降はANAP直営店やECサイトでも展開予定です。
さらに、渋谷の街全体が「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」の舞台となり、AR体験や特典カードなど、ここでしか出会えない特別なコンテンツも充実。
家族や友人と訪れるだけでワクワクが広がります♪
＊本商品はウォルト・ディズニー・ジャパンとの商品化契約に基づきグレイスが企画・製造したものです。
ANAP×MICKEYの世界観を渋谷で楽しもう♡
渋谷109で開催される『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』は、ミッキーと仲間たちの魅力をANAPらしく表現した限定イベント。
親子で楽しめるリンクコーデから、ガールズにぴったりのアイテムまで幅広く展開されています。
渋谷の街が丸ごと舞台となる「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」で、あなたのお気に入りの一着を見つけてみませんか？