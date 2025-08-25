お笑いコンビ・ジョイマンが25日、都内で「マクドナルド2025年月見ファミリー発表イベント」に登壇した。

同イベントに登壇した女優宮あおい（39）から「今会いたい芸人」として指名を受けたことでの登壇。宮のお気に入り芸人であることはコンビの2人もかねて知っていたといい、「サイン会ファン0人事件の時も、公開生放送でファン0人の時も心の支えになっていた」と明かし、笑いを誘った。

宮から「しゃもじ、2文字」のネタが好きだと言われると「そんな人いないですよ」と笑った。

おなじみの韻を踏むリズムネタも披露し、「月見、月見、宮あおいチラ見」と一言。マクドナルドの秋の定番商品、月見シリーズを試食した際には高木晋哉（45）が「おいしい、キョンシー」と韻を踏み、宮崎も一緒にキョンシーのポーズ。最後は宮の主導で「おいしい、キョンシー」が発動。笑顔でポーズを取る宮崎に「一緒に営業いきましょう！」とうれしそうに勧誘した。

池谷和志（44）はバラエティー番組で大食いに挑戦することも多く、2人は食レポに慣れた様子。ネタを挟みつつ面白く食レポをする2人は宮から絶賛されると、「今日辞めてもいい」と感激していた。