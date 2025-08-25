元日本テレビのフリーアナウンサー尾崎里紗（32）が24日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。自身の性格を明かした。

番組には、日本テレビを昨年6月に退社した尾崎、23年末に退社した笹崎里菜（33）、TBSを昨年3月に退社した宇内梨沙（33）のフリーアナウンサー3人が出演。笹崎と尾崎は日テレ同期入社で「何でも話す仲」であることや、笹崎と宇内は入社前から知り合いで、「タコパ」をしながらM−1グランプリを見た経験があることも紹介された。

尾崎と日テレ同期の笹崎は、手の一部が赤く光っており、手相占いの大串ノリコ氏から「運」が近づいていて、大きな仕事が近づいたり金運が「良い方向に上がっていく」手相と占われた。すると尾崎は笹崎の周辺の空気を両手でかき集めるようなポーズをしながら「あやかろう…ちょっともらいたい、この金運を」と本音をポロリ。ただ大串氏から「尾崎さんは（金運が）何も出てないですね」とバッサリ切り捨てられると、ほほ笑みながらも「お金…お金…」とつぶやくように声を出し、笹崎から「そんなに言わない方がいいよ」と笑いながらツッコまれた。

尾崎はさらに、生命線と知能線が離れていることで大串氏から「離れれば離れるほど、人の言うことを聞かなくなっていく。マイペース。聞いているようで聞いていない」と明言された。笹崎からも「そうだよね」とかぶせられると、尾崎は「そうですね」と笑いながら認めた。