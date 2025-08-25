ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âç´Û»Ô¤Ç¡¢ÀºÊÆ¤È¤â¤ÁÊÆ¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿©³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Âç´Û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25ÆüÄ«¡¢80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Âç´Û»Ô±î´Ö»ú¸ÍÂô¤ÎÇÀºî¶È¾®²°·ó¼Ö¸Ë¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥áÍÑ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÈâ¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ÎäÂ¢¸Ë¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀºÊÆ¤È¤â¤ÁÊÆ¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó5¥­¥í¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®²°¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌÓ¤ÈÂ­À×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

24Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤é25Æü¸áÁ°6»þ50Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£