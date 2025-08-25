¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ÒÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢À¾Éð¿·½ÉPePeÁ°¹¾ì¤Ç³«ºÅ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹(My Youth)¡Ù(9·î5Æü¤«¤é¹ñÆâÆÈÀê¤ÇÆü´ÚÆ±ÆüÇÛ¿®)¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤«¤é¡¢´Ú¹ñÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¡£29Æü¤Ë¤Ï¼ç±é¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬¡¢À¾Éð¿·½ÉPePeÁ°¹¾ì¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
29Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¤Ç´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤â²ÄÇ½¤À¡£
Âçµ¬ÌÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û(1)Âç·¿²°³°¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç½Ð
JR¿·Âçµ×ÊÝ±ØÁ°¸òº¹ÅÀ¼þÊÕ¤«¤éÂçµ×ÊÝÄÌ¤ê¡¦¥¤¥±¥á¥óÄÌ¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·×£¶¤«½ê¤ÎÂç·¿²°³°¥Ü¡¼¥É¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç½Ð¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÁ´£¶¼ï¡£¤¤¤º¤ì¤âËÜÊÔ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡Ú·Ç½Ð¾ì½ê¡Û
£±¡¥½©»³¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ£±-15-15¡Ë
£²¡¥¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸Âçµ×ÊÝ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ£±-15-10¡Ë
£³¡¥»°¸®²°¥Ó¥ë ÆîÌÌ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£²-£³-23¡Ë
£´¡¥»°¸®²°¥Ó¥ë À¾ÌÌ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£²-£³-23¡Ë
£µ¡¥»°¸®²°¥Ó¥ë ÅìÌÌ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£²-£³-23¡Ë
£¶¡¥¥Õ¥©¡¼¥é¥à¿·Âçµ×ÊÝ¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£±-£·-16¡Ë
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û
2025Ç¯£¸·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£¹·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë
¡û(2)¾¦Å¹³¹¤Î³¹Ï©Åô¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°·Ç½Ð
JR¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤«¤éÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÌó600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¹¤¬¤ë¿·Âçµ×ÊÝ¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢55ËÜ¤Î³¹Ï©Åô¤ËÁ´£´¼ï¤Î¥É¥é¥Þ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥Õ¥é¥Ã¥°¤È¤·¤Æ·Ç½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û
2025Ç¯£¸·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£¹·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë
¡û(3)¥·¥ó¥¯¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÊü±Ç
Âçµ×ÊÝÄÌ¤ê¸òº¹ÅÀ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿£²ÌÌ¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤òÊü±Ç¤¹¤ë¡£
¡Ú·Ç½Ð¾ì½ê¡Û
¿·Âçµ×ÊÝ¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£²-£³-23¡Ë
¿·Âçµ×ÊÝ±ØÁ°¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£±-£·-15¡Ë
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û
2025Ç¯£¸·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£¹·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë
Æ±±ÇÁü¤ÏÀîºê±ØÆâTHE KAWASAKI VISION¤Ç¤âÊü±ÇÍ½Äê¡£
¡Ú·Ç½Ð¾ì½ê¡Û
Àîºê±ØËÌ¸ýÄÌÏ© THE KAWASAKI VISION
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û
2025Ç¯£¹·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£¹·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡û(4)¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä ÆÃÊÌ¹æ³°¿·Ê¹¤ÎÇÛÉÛ
¡ÚÇÛÉÛÆü¡Û£¸·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Û¤«¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡Û
À¾Éð¿·½ÉPePeÁ°¹¾ì¡¿¿·½É¥ë¥ß¥Í£±Á°¡¿¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¡¦±Ø²£¸òº¹ÅÀ¡¿½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Á°¡¿²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹ÉÕ¶á
¡û(5)¿·Âçµ×ÊÝ¡Ö´Ú¹ñ²£Ãú¡×¥³¥é¥Ü¡õ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆþ¤ê¸ÂÄêFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ
¿·Âçµ×ÊÝ¡Ö´Ú¹ñ²£Ãú¡×¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÜµÒ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆþ¤ê¸ÂÄêFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¡Ö´Ú¹ñ²£Ãú¡× ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ£²-19-£± ¥»¥ó¥È¥é¥ëÂçµ×ÊÝ£±F¡¢£²F¡Ë
¥Á¥å¥ó¥Ò¥ã¥ó¥¸¥ç¥ó¡¿¥Þ¥ÝÆÚÂ¡¿COREAN¥Ð¥ë ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡¿¥Á¥¥ó²°¡¿´Á¹¾¤Î´ñÀ×¡¿³¤Á¯¥Ý¥Á¥ã ¥è¥¹¥Ð¥ó¥Ð¥À¡¿¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã¡¿¥·¥ó¥µ¥É¥ó ¥Û¥é¥ó¥¤ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¿Âè°ì¿©Æ²¡¿¾å³¤¥Ý¥Á¥ã
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
T¥·¥ã¥ÄÃåÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
(C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.