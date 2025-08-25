¡Ö¥Ý¥Ë¥ç¡¢¤½¤¦¤¹¤±¡¢¹¥¤¡×¤«¤é18Ç¯¡Ä25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¼Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö»×¤¤½ÐÏÃ¤¬Âº¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡×(2008Ç¯)¤Ç¥Ý¥Ë¥çÌò¤òÃ´Åö¤·¤¿¿À·îÍ®è½°¦¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¾Á°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÅö»þÆ´¤ì¤¿À¼Í¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¥Ý¥Ë¥çÌò¡¡²áµî¤Î±É¸÷¤Ëå×¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¤Î·ÐÎò¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Ý¥Ë¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¥¹¥¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥çÌò¤ÎÆàÎÉ¡Ê¸½¡¦¿À·î¡ËÍ®è½°¦¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö»×¤¤½ÐÏÃ¤¬Âº¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À·î¤Ï2019Ç¯5·î¤Ë·ÝÌ¾¤ò¡ÖÆàÎÉÍ®è½°¦¡×¤«¤é¡Ö¿À·î(¤³¤¦¤Å¤)Í®è½°¦¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£