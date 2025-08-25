行知学園株式会社は、リスキリング（スキルアップ・学び直し）に取り組んでいる会社員を対象に、「社会人の隠れリスキリング」に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

現職への活用を目的にリスキリングに取り組む人が43.9%と最多

はじめに、「現在取り組んでいるリスキリング内容を選んだ理由」について尋ねたところ、「現職の仕事にすぐ活かせる内容だから」(43.9％)が最多、続いて「以前から関心があったテーマだから」(32.9％)、「転職市場でのニーズが高い分野だから」(21.0％)となった。

実際に「リスキリングを始めてから感じた変化」について尋ねたところ、「仕事の視野が広がった」(33.6％)が最多、続いて「モチベーションが上がった」(33.0％)、「学ぶ楽しさを実感した」(30.8％)が上位になった。

画像：行知学園株式会社 2025年8月21日 プレスリリースより引用

リスキリングに取り組む約2割が「話す必要がない」と回答、個人のための学びとして捉えている

「リスキリングに取り組んでいることを、職場の人や友人・家族など周囲に話しているか」について尋ねたところ、「誰にも話していない」(23.9％)という方が約2割いることがわかった。

前の質問で「誰にも話していない」と回答した方に「周囲に話していない理由」について尋ねたところ、半数以上が「特に話す必要がないと感じる」(50.8％)と回答した。

この結果は、リスキリングが「他人に認められるため」ではなく、「自分のため」に行われていることがうかがえる。

画像：行知学園株式会社 2025年8月21日 プレスリリースより引用

自分のペースで学びたいが圧倒的最多、約6割が転職やキャリアチェンジに意欲的

「リスキリングをこっそり行っていてよかった点」について尋ねたところ、「自分のペースで学べる」(63.3％)が圧倒的多数となった。

「リスキリングでスキルアップした後の転職やキャリアチェンジについて、現在どのように考えているか」と尋ねたところ、約6割が「すでに動いている」「行動に移す予定」と回答した。

画像：行知学園株式会社 2025年8月21日 プレスリリースより引用

リスキリング開始時の不安は、主に時間の確保（41.5%）と継続の可否（38.8%）

「リスキリングを始める際に、不安に感じたことや懸念点」について尋ねたところ、「時間を確保できるか不安だった」(41.5％)が最多、続いて「続けられるか不安だった」(38.8％)、「学ぶ内容が自分に合っているかわからなかった」(31.4％)となった。

画像：行知学園株式会社 2025年8月21日 プレスリリースより引用

リスキリングを始めて感じたこととは？

調査概要 「社会人の隠れリスキリング」に関する調査

■調査期間：2025年7月30日（水）～2025年7月31日（木）

■調査方法：PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

■調査人数：1,003人

■調査対象：調査回答時にリスキリング（スキルアップ・学び直し）に取り組んでいる会社員 と回答したモニター

■調査元：行知学園株式会社(https://careerup.coach-j-teacher.jp/)

■モニター提供元：PRIZMAリサーチ

新たなスタートがきれる喜びがある（30代／兵庫県）時間は作ろうと思えば作れる（40代／東京都）年々スキルが上がっていることを実感できる（50代／神奈川県）

ニュース情報元：行知学園株式会社