¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È¹âµé¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¤â¤Ï¤ä¡Ö¡È¥ß¥Ë¡É¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×!? Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¾å¼Á¡È¥«¥¯¥«¥¯¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Éver.¡×¤¤¤ÄÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«
¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡×¤È¤Ï
¡¡»Å»ö¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢¼ÖÃæÇñ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ê·Ú¥Ð¥ó¡Ë¤Ïº£ÂçÃíÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê·Ú¥Ð¥ó¤«¤é¥Ç¥Ã¥¥Ð¥ó¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¸½¹Ô¤Î¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡Ö¹âµé»ÅÍÍ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È¹âµé¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡»ÔÈÎ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¤Ì¥ÏÇ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÍÑ¥ï¥´¥ó¡Ê4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È¤·¤ÆÌó17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿6ÂåÌÜ¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡DNGA¡ÊDaihatsu New Global Architecture¡Ë¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿·³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤äCVT¤ò·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç½éÅëºÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ½ËÉ°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀ¡¦°ÂÁ´ÀÇ½¡¦Ç³ÈñÀÇ½¡¦ÀÅ½ÍÀ¤È¸À¤Ã¤¿´ðËÜÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥È¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Î2022Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2022¡×¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤«¤é»²¹Í½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àVer.¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥½¥ê¥Ã¥É·Ï¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ØÁ´ÅÉÁõ¡£
¡¡ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ë»Ä¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¼ù»é¿§ÉôÊ¬¤â¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ØÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤ä¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ª¥Õ¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¥¨¥¢¥í¤òÁõÃå¤·¡¢¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¤ÎÁõÃå¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢ÌÌÀÑ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥É¡Ê¥Ó¥ì¥Ã¥É¤È¤Ï¹ÝÊÒ¤òÇÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¡¢ºÙ¤¤²£»·ÉÕ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥°¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥È¥ì¡¼¥ï¥´¥ó¤Î¥¨¥¢¥í¥À¥¦¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥É¥°¥ì¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ï¼Ò³°ÉÊ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÃå¤·¡¢30¡Á40mm¤Û¤É¼Ö¹â¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥Õ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¼Ö¹â¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¡¢·Ú¥Ð¥ó¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£16¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥ÈËÜ³×É÷¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿¥·¡¼¥È¤¬¡¢¹âµé´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ôÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ä·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤É¡¢µï½»À¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬ºòº£¤Î¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÃæÇñ¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¹¤¯¤Æ¼Á´¶¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢·Ú¥Ð¥ó¤Ê¤¬¤éÄ¾Îó3µ¤Åû¤Î¹âÀÇ½¤Ê12¥Ð¥ë¥ÖDOHC¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¤â¤·¤¯¤ÏFR¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¡£·Ú¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥ó¤Ç¤Ï½é¤ÎFRÍÑCVT¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡2Ì¾¾è¼Ö»þ¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï1275¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢²Ù¼¼Ä¹¤â1820mm¤È¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Ç¿²¤é¤ì¤ë¹¤µ¤â¼«Ëý¡£
¡¡¹â¤¤¼Á´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤òÎ¿²ï¤·¡¢¾åµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡È¯É½Åö»þÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥ì¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àVer.¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»²¹Í½ÐÉÊ¤«¤éÁá¤¯¤â3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯12·î¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¡¢²Á³Ê²þÄêÄøÅÙ¤·¤«Æ°¤¤ÎÌµ¤¤¸½¹Ô·¿¥¢¥È¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢²þÎÉ¤ä¥°¥ì¡¼¥ÉÄÉ²Ã¤âÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡º£½©³«ºÅ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àVer.¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢»ÔÈÎ²½¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢·Ú¥Ð¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ï¡¢¼Â¸½´Ö¶á¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£