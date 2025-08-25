¡Ú¹Åç¡Û¸©·Ù¡¡¶¦À¯²ñ·Ï»öÌ³½ê¤òÁÜº÷
Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¹Åç·Ù»¡¤Ï¶¦À¯²ñÆó¼¡ÃÄÂÎ¤Î»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÄêË½ÎÏÃÄ¶¦À¯²ñ¸¶ÅÄÁÈ¤ÎÁÈ°÷¤ÎÃË¤Ï¡¢£¸·î¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è½½Æü»ÔÄ®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éô²°¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Å¤é¤¤¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ÎÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤Ê¤É¤Ë¾®Ê¬¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÁÈ°÷¤ÎÃË¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï25Æü¡¢ÁÈ°÷¤ÎÃË¤¬½êÂ°¤¹¤ëË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£