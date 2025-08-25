²È¤Ê¤é¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ªËõÃã¤äÇþÃã¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§É÷¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤í¤¦¢ö
¡Ú¥Ð¥ê¥¨8ÉÊ¡Û²È¤Çºî¤ì¤Ð¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ª°Õ³°¤Ë´ÊÃ±¡Ö¥«¥Õ¥§É÷¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¥«¥Õ¥§¤Ç°û¤à¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò²È¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢µíÆý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ò2¼ïÎà¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËõÃãÎýÆý¥ß¥ë¥¯
¿Íµ¤ºÆÇ³¤ÎËõÃã¤ËÎýÆý¤Ç¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚºàÎÁ¡¦1¿ÍÊ¬¡Û
ËõÃã...¾®¤µ¤¸1¤È1/2
µíÆý...120ml
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËËõÃã¡¢Ç®ÅòÂç¤µ¤¸2¤òÆþ¤ì¡¢¤À¤Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ë¡£
2¡¥¥°¥é¥¹¤ËÎýÆý¡¢µíÆý¡¢ 1¤Î½ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢É¹Å¬ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¹¥¤ß¤Ç¤µ¤é¤ËËõÃã¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÅÏÉôÏÂÀô¡¡1¿ÍÊ¬150kcal¡¿±öÊ¬0.2g¡Ë
¢£¥Û¥Ã¥ÈÇþÃã¥Á¥ã¥¤
ÎäË¼ÂÐºö¤Ë¤â¡ªÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
ÇþÃã...1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó8g¡Ë
µíÆý...1¤È1/4¥«¥Ã¥×
¤Ï¤Á¤ß¤Ä...Âç¤µ¤¸1
¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬...¾®¤µ¤¸2/3
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¾®Æé¤Ë¿å3/4¥«¥Ã¥×¡¢ÇþÃã¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
2¡¥ÇþÃã¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£Ê¨ÆÄ¾Á°¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÃí¤°¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÅÏÉôÏÂÀô¡¡1¿ÍÊ¬116kcal¡¿±öÊ¬0.2g¡Ë
POINT
¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÉ÷Ì£¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£±ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï°û¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë´Å¤µ¤¬Ä´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÏÉôÏÂÀô¡¡»£±Æ¡¿º´¡¹ÌÚÈþ²Ì¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò