カプコンは、9月25日から9月28日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」への出展情報を公開した。

今回は情報第1弾として、リアル会場の出展タイトル情報とオンライン番組の概要を公開。リアル会場出展タイトルには「モンスターハンターワイルズ」、「ストリートファイター6」といった人気既存タイトルに加え、「バイオハザード レクイエム」、「鬼武者 Way of the Sword」、「プラグマタ」などの新作タイトルもラインナップされる。

また、9月24日23時より、オンライン番組「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」にて、カプコンタイトルの最新情報が届けられる予定。番組の内容は後日公開予定としている。

□カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイトのページ

【リアル会場出展タイトル】

バイオハザード レクイエム

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

鬼武者 Way of the Sword

プラグマタ

モンスターハンターワイルズ

ストリートファイター6

モンスターハンターアウトランダーズ

BIOHAZARD Survival Unit

【オンライン番組】

TGS2025 カプコンオンラインプログラム 配信日時：9月24日23時～

(C)CAPCOM