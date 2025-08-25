「バイオ」「モンハン」「スト6」、TGS2025のカプコン出展情報第1弾が公開「プラグマタ」など新作タイトルも
【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 会場：幕張メッセ
カプコンは、9月25日から9月28日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」への出展情報を公開した。
今回は情報第1弾として、リアル会場の出展タイトル情報とオンライン番組の概要を公開。リアル会場出展タイトルには「モンスターハンターワイルズ」、「ストリートファイター6」といった人気既存タイトルに加え、「バイオハザード レクイエム」、「鬼武者 Way of the Sword」、「プラグマタ」などの新作タイトルもラインナップされる。
また、9月24日23時より、オンライン番組「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」にて、カプコンタイトルの最新情報が届けられる予定。番組の内容は後日公開予定としている。
□カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイトのページ【リアル会場出展タイトル】
バイオハザード レクイエム
モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
鬼武者 Way of the Sword
プラグマタ
モンスターハンターワイルズ
ストリートファイター6
モンスターハンターアウトランダーズ
BIOHAZARD Survival Unit【オンライン番組】
TGS2025 カプコンオンラインプログラム 配信日時：9月24日23時～
(C)CAPCOM