¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉðÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢àÈãÝºÂ¤ËÊÑ¿È¤·¥«¥á¥é¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â²á¤®¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉðÅÄ¿¿¼£
1972Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤ËÆ´¤ì¡¢SAX¤òÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤Ö¡£1989Ç¯¡¢¹â¹»ºß³Ø»þ¤Ë¡ÖÂè2²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£1990Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖBlow up¡×¤âÈ¯Çä¤·¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°³«»Ï¡£2018Ç¯¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶ÚÆùÂÎÁà¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£SAXÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â2018Ç¯¡õ2019Ç¯¤ÈÏ¢Â³½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï21ºÐÇ¯²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÀÅ¤Þ¤Ê¤ß¤È·ëº§¡£2023Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉðÅÄ¿¿¼£¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shinji.takeda¡Ë