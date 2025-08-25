芸能界に激震を起こす“衝撃予言”連発 “芸人同士の不倫予想”に千鳥・ノブ「事実暴露してるだけやん」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAのバラエティー番組『チャンスの時間』#326が24日に配信され、芸人たちが見た“予知夢”をもとに未来を予言する企画が展開された。スタジオには柏木由紀をゲストに迎え、次々と飛び出す衝撃の予言に騒然となった。
【写真】「上戸彩かと」…ナチュラルな姿もかわいい信子の水着ショット
放送では、スタジオゲストに柏木を迎え、芸人たちが見たという予知夢を語り、未来を予言する企画「私たちが見た未来」を実施。ピン芸人・みなみかわ、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズ、レインボーのジャンボたかお、ラランドのニシダの4組が集結し、未来で起こる“何か”を、それぞれが見た夢と独自の視点で大胆予言。芸能界に激震を起こす衝撃予言の数々に、スタジオ騒然の展開となった。
先陣を切って「2027年に芸人同士の不倫発覚」と予言したみなみかわは、「まず事実ベースで」と前置きし、よく飲みに連れて行ってもらうというお笑いコンビ・品川庄司の品川祐の名を挙げると、ほかの芸人たちも参加する品川との飲みの席に「必ずぱーてぃーちゃんの信子がいる」と語る。
酒が進むにつれて何度も同じ話をする品川の話を「信子は必ず初めて聞いたノリで笑う」、酔うと寝てしまう信子を「品川さんが愛おしい顔で信子を見ながら飲む」と2人の関係性に迫ったみなみかわは、「（解散後に）合流してるんじゃないかな」とも推測。「ここからが僕が見た夢なんですけど…2027年にバレます」と品川と信子の“スキャンダル発覚”を予言したみなみかわに、ノブさんは「事実暴露してるだけやん」とツッコミを入れた。
また、予言には大悟も参加。「2026年にノブが堂々と植毛する」と断言した大悟は「ノブは30歳ぐらいの時から、“親父がハゲてる”“兄貴がハゲてる”っていうので『絶対くんねん』って言っていた」「だけど、“テレビに出てる”“ハゲないぞ”っていう意識を持っていたから、売れるまではハゲないっていう意識でハゲなかった」とノブの薄毛事情に触れる。
そして「ある程度の番組を持ち出した緩み、人生が確定した緩み、特に家を買ったあたりから毛が抜け出した」と語ると、「（別の番組で本番前に）うっすらみんなに聞こえるくらいの声で『ちゃんと堂々と植毛するから』って言い出した」と暴露。「来年は確実に植毛する」と続けた大悟に、ノブさんは「事実やん」と返しながらも「（かまいたち）濱家と一緒に『最近薄いんですよ』ってハゲトークしている時に、『堂々と植毛したろうかな』（って言ったのを）大悟が聞いていただけ」と、真相を打ち明けた。
さらに、スタジオゲストの柏木も予言に加わる場面も。「2030年、秋元康が国を買う」「夢ではどこかの国の上に立って、権力者っぽい姿を見た」と予言し、「ここから事実」として「（秋元さんが）海外に行きまくってるんです。歌詞書くのも海外でしていて、ほぼ海と船の歌」と語った柏木にノブさんは「国買う関係ないやん」とツッコミを入れていた。
そのほか、ジャンボたかおは相方の池田直人について、「池田が今六本木で一番遊んでるって夢を見た」「池田って女性をスパッと来るタイプなんですよ」などと語り、池田には女性トラブルによる悲惨な未来が待ち受けていると予言。さらに「2028年、Adoの正体が判明」と予言し、「Adoさんが逆光の中シルエットだけで踊っている夢を見た。どんどん逆光が晴れていって現れたのが…」と衝撃の正体を明かしたビスケットブラザーズのきんなど、驚愕の予知夢が連発した。
