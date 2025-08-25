こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

暑い季節でも氷や飲み物の冷たさをキープしてくれるアイスジャグは、キャンプなどのアウトドアシーンで大活躍するアイテム。

しかし、機能性や容量などがさまざまで種類も多いので、どれを選んだらいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、気温25-30度で最長6日間氷が溶けない圧倒的な保冷力を誇る、BROOKLYN OUTDOOR COMPANY（以後、BOC）の真空断熱構造アイスジャグ「The Cool Jug」をご紹介します。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY (BOC) ブルックリンアウトドアカンパニー アイスジャグ 2.5L 3.8L 保冷 保温 NY発 キャンプ アウトドア 真空断熱構造 (2.5L ホワイト) 6,980円 Amazonで購入する PR PR 6,980円 楽天で購入する PR PR 6,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY (BOC) ブルックリンアウトドアカンパニー アイスジャグ 2.5L 3.8L 保冷 保温 NY発 キャンプ アウトドア 真空断熱構造 (2.5L ブラック) 6,980円 Amazonで購入する PR PR 6,980円 楽天で購入する PR PR 6,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

最長6日間氷が残る保冷力と、厳冬期も朝まで続く保温力を誇るBOCの「The Cool Jug」

BOCの「The Cool Jug」は最長6日間氷が残る抜群の保冷力を有した、真空断熱構造のアイスジャグ。

真空断熱構造に加え、圧倒的な保冷・保温能力実現のためステンレスの真空二層の間に銅プレートを入れるなど、温度をキープすることを徹底して追求した構造を採用しています。

保冷だけでなく、保温にも優れた性能を発揮。真冬でも朝まで温かいお湯を使うことができます。

ワインクーラーとしても使える直径11.5cmの大広口。蓋と一体型のキャップも◎

直径11.5cmの大広口は、コンビニのブロックアイスもそのまま入る大きさ。大人の手も余裕で入るので中も洗いやすいうえ、ワインクーラーとしても使えて便利です。

また、気圧バルブの役割も果たすキャップは蓋と一体型となっており、飲み物を注ぐ際にキャップが落ちないのも◎。

氷や飲み物を沢山入れても軽々持てる太めの段階式ハンドルがついており、使い勝手も抜群です。

キャンプからスポーツシーンまで用途に応じて選べる２サイズ展開

「The Cool Jug」のサイズ展開は、1ガロン（約3.8L）と2/3ガロン（約2.5L）の2サイズ展開で、人数やシーン、用途に合わせて選ぶことができます。

カラーバリエーションは、1ガロンがブラック、シルバー、ホワイト、グレーの4色展開で、2/3ガロンはブラック、シルバー、ホワイトの3色展開。

キズに強いパウダー2層コーティングを施し、エイジングを楽しめる無塗装ヘアライン加工を施している点もグッド。

2/3ガロンのブラックとシルバーは、2025年9月15日発売予定。機能性抜群で使い勝手の良いアイスジャグをお探しの方は是非チェックしてみてください！

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY (BOC) ブルックリンアウトドアカンパニー アイスジャグ 2.5L 3.8L 保冷 保温 NY発 キャンプ アウトドア 真空断熱構造 (2.5L ホワイト) 6,980円 Amazonで購入する PR PR 6,980円 楽天で購入する PR PR 6,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY (BOC) ブルックリンアウトドアカンパニー アイスジャグ 2.5L 3.8L 保冷 保温 NY発 キャンプ アウトドア 真空断熱構造 (2.5L ブラック) 6,980円 Amazonで購入する PR PR 6,980円 楽天で購入する PR PR 6,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image: Amazon.co.jp