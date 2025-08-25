▼プレミアリーグ第２節（２３日）／エバートン２−０ブライトン／英国・リバプール／ヒル・ディッキンソン・スタジアム

２０２５年８月２４日、英国ではプレミアリーグの第２節が前日に引き続き３試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでエバートンと対戦。三笘は開幕戦に続き先発出場。５万１５７９人で埋まった古豪エバートンの新スタジアム「ヒル・ディッキンソン・スタジアム」の歴史的なプレミアリーグ初戦となった。

データを見ると互角の試合だった。ポゼッションはブライトンが５７・２％を記録し、シュートも相手の１１本を上回る１３本を放った。ところが、結果は０−２の完敗。今夏マンチェスターＣからエバートンに加入したイングランド代表ＭＦグリーリッシュが２アシストして格の違いを見せた。

そして、新スタジアムで行われる初のリーグ戦で、勝利に飢えた５万を越えるエバートン・サポーターが終始熱狂的に声援して凄まじい雰囲気を作った。

「そういう内容にしてしまったって感じですね」

すごい雰囲気に押されたしまったかと尋ねると、三笘もそう答えるしかなかった。自身も前半１８分にゴール前で素晴らしいスキルを見せ、自分で作った浮き玉に右足のボレーを合わせたが、この強烈なシュートは不運にもバーを叩いた。

さらには後半３２分、三笘が右足のアウトサイドで放った絶妙のクロスに逆サイドのミンテが右足を合わせた。このシュートにエバートンＭＦデューズバリー＝ホールがボックス内でハンドボール。しかし、ベテランＦＷウェルベックが蹴ったＰＫは力なく、イングランド代表ＧＫピックフォードが簡単にセーブした。

見せ場はしっかり作った三笘だが、チームが無得点に終わり「（ボレーやＰＫに結びついたクロスのようなプレーを）何回もやらないといけない」と一言。ＰＫを外して流れを引き戻せなかったことについては「それ以前にもっともっとチャンスをつくるところだったり、もっとボールを支配して、アウェーですけどホームのような試合をしないといけないと思います」と語って、開幕戦に続いて十分な決定機を作れなかったパフォーマンスを悔いた。

これで開幕２戦で１分１敗の勝ち星なし。まだ２試合消化で暫定だが、勝ち点１の得失点差『−２』は１８位の降格圏内。しかも次戦はホームながら強豪マンチェスターＣが相手だ。

そんな状況で三笘は「切り替えるしかない。けが人が出てるところもありますが、全員で戦っていくしかないと思います」ときっぱり。ブライトン４季目の試練に真っ向から立ち向かう気概を示して、厳しかったアウェーのスタジアムを去った。