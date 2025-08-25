◆テニス ▽全米オープン（２４日、米国・ニューヨーク）

テニスの今季４大大会最終戦、全米オープンの主要種目のシングルスなどが２４日に開幕。世界ランキング９４位の内島萌夏（安藤証券）が、７度のマッチポイントをはね返す逆転で、５月以来約３か月ぶりに勝ち星を挙げた。同３９位のオルガ・ダニロビッチ（セルビア）に３時間９分、７−６、４−６、７−６の激戦を制し、２年連続で２回戦に進んだ。内島は「気持ちがぐちゃぐちゃ。勝って泣いたのは初めてかもしれない」と涙を見せた。

内島が、ついに長いトンネルを抜けた。相手に握られた７本のマッチポイントをはね返し、自らに訪れた最初のマッチポイントだ。根負けした相手がダブルフォルト。勝った瞬間、内島は天を仰ぐと、両手で頭を押さえると、そのままコートの上で崩れ去った。

全仏前哨戦で、５月１８日に閉幕したパリのツアー下部大会で１回戦を突破して以来、９大会連続１回戦敗退。約３か月、勝ち星がなく１０連敗で全米を迎えていた。５月４日に終わったマドリード・オープンで世界３位（当時）のペグラ（米国）を下すなど８強入り。しかし、左ひざを痛め、そのけがを引きずった。

この日の相手は、４月のフランスで敗れている相手だ。内島は、勝ち癖がついていないため、最終セットは腕が縮こまり３−５で３本連続のマッチポイントを握られた。それを逃れたが、再び５−６で３本連続のマッチポイント。しかし、ようやく内島の武器であるサーブとフォアが機能し、すべてを逃れ、タイブレイクでも１本しのぎ、大逆転で３か月ぶりの大きな勝利をものにした。