ËÉºÒÍÑ¤Ë¤â¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤Ë¤â¡£Ã±3¤Ç¤âÃ±4¤Ç¤â»È¤¨¤ëÌµ°õÎÉÉÊ¤Î²ûÃæÅÅÅô
Ã±4¤ÈÃ±3¤ÎÎ¾Åá»È¤¤¡£
9·î1Æü¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñÂÞ¤äÈ÷Ãß¤Îºß¸Ë¤ò¸«Ä¾¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÄäÅÅ¤äÈïºÒ»þ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë²ûÃæÅÅÅô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ûÃæÅÅÅô¤ÏÅÅÃÓ¤¬1¼ïÎàÇû¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¿ô¤ò¿ôËÜÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¤¤Æ¤â¥¤¥¤¤Î¤Ë¤Í¡£
»ÈÍÑÅÅÃÓ¤Î¼«Í³¤µ¤¬Í¥½¨
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖLED²ûÃæÅÅÅô Âç¡×¤À¤È¡¢Ã±4ÅÅÃÓ¡ß2ËÜ or Ã±3ÅÅÃÓ¡ß2ËÜ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õËÜ¿ô¤¬¼«Í³¡£ÅÅÃÓ¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆLED¤Î¤Ä¤Êý¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÃ±4¡ß2ËÜ¤ÈÃ±3¡ß2ËÜÍÑ¤Î·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤ò¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤À¤±¤Ç¤â¡¢4ËÜ¥Õ¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÅÀÅô¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£
3ËÜÆþ¤ì¤ì¤Ð3¥«½ê¤¬ÅÀ¤¡¢4ËÜ¤Ê¤é4¥«½ê¡£LED¤¬¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÆÉ½ñÅô¤È¤·¤Æ¤â
³Þ¤ò²¼¸þ¤¤ËÊ¿ÃÖ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤äÆÉ½ñÅô¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¾å¸þ¤¤À¤ÈÉô²°Á´ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡£¥Õ¥§¥¤¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤â°ãÏÂ´¶¥Ê¥·¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ê¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÇÄß¤ë¤¹¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êý¤â¥¢¥ê¡£S»ú¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤¹¤Ë¤Ï¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¥Ò¥â¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑÅÅÃÓ¤Î½ÀÆðÀ¤Ç¡ÖÂç¡×
¾®¤µ¤á¤Î¡ÖLED²ûÃæÅÅÅô ¾®¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÃ±3¡ß1ËÜ¤Î¤ß¡£
¤Ê¤Î¤Ç½ÀÆðÀ¤ÎÅÀ¤Ç¡ÖÂç¡×¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¹¡£°Å¤¤Ãæ¤ÇÅ¬Åö¤Ë´¥ÅÅÃÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Ã±4¤«Ã±3¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ä¤¯Íê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Source: MUJI (1, 2)