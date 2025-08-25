◇MLB マリナーズ11ー4アスレチックス、24日(日本時間25日、Tモバイルパーク)

マリナーズのカル・ローリー選手が2本塁打を放ち、今季49号に到達。キャッチャーにおけるシーズン本塁打最多記録を更新しました。

初回、アスレチックスの先発ジェーコブ・ロペス投手のストレートを捉え、今季自身最長の448フィート(約137メートル)の特大弾を放ちます。そして、勢いは止まらず、3-1の2回の第2打席も初球のチェンジアップを捉え、2打席連発の49号2ランで、観客は大歓声を上げました。

ローリー選手の49号は2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がキャッチャーにおけるシーズン本塁打記録でマークした48本を塗り替える大記録となりました。

今季の本塁打数では独走状態。ア・リーグではヤンキースのアーロン・ジャッジ選手に9本差。またメジャー全体ではドジャースの大谷翔平選手とフィリーズのカイル・シュワバー選手とは4本差となっています。

ローリー選手は「一番難しいのは、とにかく一番の目標に集中し続けることだと思います。それは野球の試合に勝ち、チームを目指すべき場所へ導くことです。もちろん、こうしたことは素晴らしく、素晴らしい経験ですが、同時に、自分のことよりも、同じ部屋にいる他の選手、投手、そしてチームの目標に集中しなければならないのです」と語りました。

次にローリー選手が目指す本数はスイッチヒッターのシーズン最多本塁打記録の54本(1961年に達成)。さらに球団史上最多のシーズン最多本塁打記録の56本(1997年と98年に達成)。残り31試合でどこまで記録を更新していくのか注目です。