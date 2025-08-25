°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ÎÃÏ¿Ì¡¡°ñ¾ë¸©¡¦ÅÚ±º»Ô¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¡¢ºë¶Ì¸©¡¦²Ã¿Ü»Ô¡¢µÜÂåÄ®
25Æü¸á¸å0»þ58Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½60km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÅÚ±º»Ô¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î±§ÅÔµÜ»Ô¡¢ºë¶Ì¸©¤Î²Ã¿Ü»Ô¤ÈµÜÂåÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢°ñ¾ë¸©
ÅÚ±º»Ô
¢¢ÆÊÌÚ¸©
±§ÅÔµÜ»Ô
¢¢ºë¶Ì¸©
²Ã¿Ü»Ô¡¡µÜÂåÄ®
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£